El sacerdote Edgard Rimaycuna Inga, secretario personal del papa León XIV, adelantó que Chiclayo están en la agenda de ser uno de los primeros lugares incluidos en el viaje apostólico del Sumo Pontífice al Perú.

Evento

El anuncio lo hizo durante el homenaje realizado hoy, lunes 1 de septiembre, en el emblemático Colegio Nacional de San José, donde recibió el título honorífico de “Embajador Sanjosefino de Cristo en el Mundo” en reconocimiento a su trayectoria religiosa y su cercanía con la institución.

“Todavía no se ha definido la fecha. El Santo Padre tiene mucha ilusión de volver al Perú y reencontrarse con su querida Diócesis de Chiclayo”, afirmó Rimaycuna al ser consultado por los periodistas.

Sin embargo, aclaró que todavía no existe un cronograma oficial y evitó confirmar si la visita podría concretarse en 2026.

“El Santo Padre tiene mucha ilusión de volver al Perú. Ya ha expresado su amor por la ciudad de Chiclayo”, agregó.

Durante la ceremonia, el religioso también expresó su emoción por volver a su alma mater. “Siempre es un motivo de orgullo llevar la identidad sanjosefina a lo largo del Perú, del mundo, en cualquier actividad. Como ya lo dije en la misa que celebré para la entrega de la mitra, el Papa siempre tiene en su corazón a Chiclayo”, sostuvo.

El evento contó con la presencia de exdocentes, alumnos, autoridades educativas y vecinos, quienes resaltaron el orgullo de que un sanjosefino ocupe un rol tan cercano al Vaticano