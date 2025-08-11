El papa León XIV realizó un gesto especial hacia la Diócesis de Chiclayo al donar una de sus mitras papales a la parroquia San José Obrero, ubicada en el distrito de La Victoria.

La entrega estuvo a cargo de su secretario, Edgar Rimaycuna Inga, quien acompañó al Santo Padre durante su etapa como obispo en esta región del norte del país.

La ceremonia se desarrolló frente al atrio de la iglesia y congregó a cientos de fieles, quienes participaron con muestras de devoción. Entre los asistentes estuvieron los padres del secretario papal, quienes acompañaron este acto simbólico de unión entre Chiclayo y el Vaticano.

En su intervención, Rimaycuna destacó el lazo especial que mantiene la ciudad con el Sumo Pontífice.

Apoyo para la construcción de la capilla Óscar Romero

Durante la misa, se anunció que el papa León XIV dispuso una partida económica destinada a la construcción de la capilla Óscar Romero, también en el distrito de La Victoria. El objetivo de esta iniciativa es fortalecer la infraestructura religiosa y atender las necesidades espirituales de los fieles de la zona.

La Municipalidad de La Victoria, en reconocimiento a la labor de Edgar Rimaycuna y a su papel como representante directo del Pontífice en esta actividad, le otorgó la medalla de la ciudad.

Antes de concluir la ceremonia, el secretario papal dirigió un mensaje a los asistentes en el que pidió mantener la oración constante por el Sumo Pontífice.