Un adulto mayor fue víctima de maltrato en el centro de salud de Batangrande, en la provincia de Ferreñafe, en la región Lambayeque, donde se desmayó tras reclamar atención médica. Un morador, testigo del hecho, grabó con su celular al paciente Lisandro Díaz Alvarado, luego de verlo desplomarse en el frontis del establecimiento.

“He venido porque la doctora de la posta de Motupillo me ordenó sacarme análisis. Mi esposa entra a hablar y escucho cuando una doctora le dice: ‘Ya no, muy tarde han venido; mañana tampoco porque me voy de vacaciones’. Y cerró la puerta que casi me chanca los dedos”, manifestó.

El anciano salió decepcionado del establecimiento, pues el día anterior también lo ignoraron; entonces se descompensó y cayó al suelo. Recién en ese momento, la doctora de turno salió a verlo.

“Al rato que he entrado en razón, he mirado y la vi a la doctora que me golpeaba el rostro; la he reconocido y la he empujado. Ahí me quiso hacer pasar, pero la verdad la aventé. He caminado como borrado hacia mi moto, y al tomarme la presión tenía 180”, señaló.

Este testimonio, acompañado de las quejas de otros usuarios por mala atención en el centro de salud, se hizo viral en la plataforma digital NotiVisión Sicán, lo que motivó la intervención del gerente de la Red de Salud de Ferreñafe, César Siadén Morales. “Frente a las imágenes difundidas, nos hemos apersonado de forma inmediata. Estamos verificando la asistencia de todo el recurso humano y tomando la versión del poblador que se ha visto afectado por la actitud del profesional. Es lamentable esta conducta frente a la población más vulnerable que acude en beneficio de su salud; es preocupante”, dijo.

El funcionario indicó que adoptarán las medidas respectivas, no solo con la doctora, sino también con todo el personal que labora en el centro de salud debido a las constantes quejas de los usuarios.