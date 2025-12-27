El Gobierno Regional de Lambayeque estaría faltando a su compromiso de transparentar el avance de la reconstrucción del Hospital Referencial de Ferreñafe.

Obra en cuestionamientos

Así lo advirtió la Comisión de Recursos del Consejo Regional de Lambayeque en un oficio dirigido a la Gerencia General del GORE.

El proyecto inició en mayo del 2025, pero, a la fecha, se encuentra en la etapa de cimentación y estructuras de base. Un hecho que es motivo de preocupación, ya que la nueva edificación deberá ser entregada a fines del 2026.

Además, la Comisión indicó que el proyecto comenzó con un monto de inversión de S/174.8 millones, pero esa cantidad pasó a los S/234 millones tras la actualización de los costos. El monto incluye infraestructura y equipamiento médico, por lo cual es indispensable conocer el porcentaje del avance físico acumulado y el porcentaje del avance programado.

“Necesitamos la información al detalle sobre el estado actual de la obra. No olvidemos que la Contraloría advirtió meses atrás sobre riesgos por deficiencias en el expediente técnico y ausencia de personal clave”, señaló el consejero regional, Julio Sevilla.

Sin servicio

Sobre este nosocomio hay que recordar que se encontraba en situación crítica desde antes de la pandemia por Covid-19. Por ello se afirma que, desde hace buen tiempo, la ciudadanía en Ferreñafe estuvo esperando por un cambio en este servicio.

Su cierre por riesgo inminente de colapso se produjo en marzo de este año y fue por decisión de la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud).

Hace siete meses comenzó la obra y en la ceremonia se informó que la inversión ascendería a S/ 170 millones.

El objetivo es beneficiar a 90 mil pobladores que en este momento no disponen de opciones más a la mano para atender su salud.