Hasta la fecha, el gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores, y los alcaldes provinciales, Polanski Carmona Cruz (Ferreñafe) y Percy Ramos Puelles (Lambayeque) suman 9 procesos penales en instancias judiciales.

Se trata de los casos más avanzados que están manos del Poder Judicial y no equivale a las denuncias que maneja la Fiscalía.

¿Qué pasará?

El gobernador Pérez está procesado por el presunto delito de nombramiento y aceptación ilegal del cargo (expediente N°9770-2024), debido a la designación de funcionarios al inicio de su mandato.

Estos directivos ingresaron al GORE por libre designación y remoción, pero no acreditaron el cumplimiento de requisitos mínimos para los cargos que desempeñaron. Esta situación limitó el cumplimiento de fines institucionales en la entidad, tal como advirtió un informe de la Contraloría.

Pero dicha investigación fue formalizada en noviembre del año pasado y comunicada al Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria. Desde entonces han transcurrido 13 meses y la Fiscalía Penal no ha emitido un pronunciamiento sobre si acusará o archivará la denuncia.

En abril del 2024, la Fiscalía también formalizó un caso por el presunto delito de abuso de autoridad (expediente N°8701-2024), pero el mes pasado dispuso el archivamiento a favor de Pérez.

Desde mayo de este año está en trámite una indagación por el delito de suplantación (expediente N°6504-2025). La Fiscalía ha solicitado el levantamiento del secreto de las comunicaciones y un análisis a mensajes transmitidos por las redes sociales Facebook y WhatsApp. Aquí el gobernador regional aparece como agraviado.

En lo que corresponde a Polanski Carmona está pendiente que la Corte Superior de Justicia de Lambayeque establezca el inicio de un control de acusación por una investigación sobre presunta colusión agravada.

Por esta imputación la Fiscalía pide 12 años de cárcel para el burgomaestre; sin embargo, el avance de este proceso (expediente N°861-2014) se ha visto frustrado, porque el juez del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria, Reynaldo Leonardo, se inhibió de continuar, tras la queja ante el Órgano de Control que Carmona interpuso por una supuesta vulneración al principio judicial de imparcialidad.

Carmona también registra otros dos procesos penales por delitos contra la administración pública (expedientes N°5899-2024 y 9980-2024). Además, tiene un caso archivado (expediente N°1448-2024) y tanto él como su hermano, Wilhem Carmona, han presentado demandas por difamación en contra de los ciudadanos que suelden denunciar presuntos actos de corrupción, Ricardo Céspedes, Fernando Fernández y César Unir.

La alta carga procesal en el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria ha sido una de las trabas para continuar con la acusación en contra del alcalde, Percy Ramos, por presunta corrupción en la obra “Mejoramiento y Ampliación Integral de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de Lambayeque”.

El caso se formalizó hace una década (expediente N°6224-2015) y hay otros once imputados, entre ellos el alcalde Olmos, Daniel Rivera. En enero del 2024, el juzgado dio a conocer que la Fiscalía aún tenía que subsanar las observaciones planteadas al requerimiento acusatorio.

En agosto del año pasado, la Fiscalía Penal de Lambayeque abrió investigación a Ramos por un presunto nombramiento y aceptación ilegal del cargo en su actual mandato.

Dato

Jorge Pérez y Polanski Carmona son del partido Somos Perú, y Percy Ramos regresó a la alcaldía de la mano de Avanza País.