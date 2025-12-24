El Ministerio Público de Lambayeque decidió formalizar investigación preparatoria contra cuatro ciudadanos de nacionalidad venezolana sindicados de integrar una organización criminal dedicada a la trata de personas.

Se trata de Josmary Gabriela Ramos Carreño, Osmar José Tovar Acosta, Jesús Edgardo Centeno Jiménez y Adrián Enrique Rodríguez Córdova, investigados por el delito contra la dignidad humana en agravio de una de sus compatriotas de iniciales A.G.P.P., de 17 años de edad.

Investigación

De acuerdo a la disposición Nº 02, la fiscal Gloria Samillán Vallejos, de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, ordenó que se realicen las diligencias respectivas contra los mencionados.

Esta medida se realizó luego que, la Policía de la División de Investigación Criminal (Divincri), el 17 de octubre del 2024, rescatara a la menor del hostal “Cesar Palace” ubicado en calle José Pardo N° 277 en Chiclayo, donde era explotada sexualmente por S/50, por servicio a cada parroquiano.

Posteriormente, al ser interrogada, la menor aseguró que fue captada en Colombia por una supuesta amiga “Paula” y con el cuento del trabajo honrado la trajeron a la capital de la Amistad.

Al llegar a esta ciudad, fue recibida por “Maykel” y “Yosmary”, quienes la condujeron a un hotel ubicado en la intersección de las calles Conquista y México, en el distrito de José Leonardo Ortiz. Al día siguiente, ambos sujetos la trasladaron a un salón de belleza para que se realizara arreglos personales.

A los tres días fue trasladada al parque “Las Fuentes” de Chiclayo, donde fue obligada a ejercer la prostitución con cualquier hombre que lo solicitara. La explotación sexual se realizaba desde las 9:00 de la mañana hasta las 9:30 de la noche.

Órdenes

Asimismo, narró que, recibió la llamada de una mujer que se identificó como “Greysmary” indicándole que sería su “Madre”, por lo tanto, estaba obligada a reportarle cada movimiento que hacía y rendirle cuenta de todo el dinero que ganaba durante la jornada sexual.

De igual manera, mientras laboraba dijo que, se le acercó un hombre llamado “Luis”, quien le aplicó una multa de S/12,000 por los gastos generados por su traslado desde Colombia a Chiclayo. Además del pago por uso de la plaza donde ofrecía sus servicios, dicha multa era cobrada de forma diaria por los individuos alias “Maykel”, “Negro” y “Chino”.

Es así que los detectives procedieron con las diligencias e investigaciones de acuerdo a ley, hasta que lograron identificar a cada uno de los acusados y el rol que desempeñaban en la mafia de explotación sexual.

Se tuvo conocimiento de que la menor agraviada amplió nuevamente su declaración el 19 de diciembre de 2025, mientras que los imputados deberán hacerlo el 29 del presente mes, bajo apercibimiento de ley en caso de inasistencia.