Acribillado. Un exinterno del centro juvenil José Abelardo Quinoñes Gonzáles, conocido como “Escuelín”, fue asesinado a balazos, la madrugada de ayer, en el sector el Palmo del CPM Culpón, en el distrito de José Leonardo Ortiz, al parecer tras salir de una fiesta Covid.





Detalles

El crimen se registró, la madrugada de ayer, en pleno horario de toque de queda, cuando la víctima Luis Gustavo Benites Vílchez (22) a bordo de su moto lineal retornaba a su vivienda y fue interceptado por desconocidos que le dispararon 5 veces.

Según su hermano Antony, los impactos de bala le cayeron en las piernas, tórax y en la cara. También presentó perforación por proyectil de arma de fuego en la cabeza.

Según los deudos, los delincuentes le robaron su moto lineal y enseres personales. “Mi hermano no tenía problemas con nadie, por lo menos no nos dijo nada. La última vez que estuve con él fue la semana pasada cuando fue a casa para ver a mi madre. Él tienen tres hijos menores de edad”, manifestaron sus parientes, quienes exigen que la Policía investigue el crimen a fin de que no quede impune.

“Mi hermano no tenía problemas con nadie, desconocemos porqué actuaron de esta forma cruel contra él”, dijo otro familiar en los exteriores de la morgue, precisando que actualmente laboraba como obrero de construcción civil.

Al lugar llegaron agentes de Homicidios de la División de Investigación Criminal para iniciar las investigaciones del caso.

Los agentes investigan si alguna cámara de seguridad instalada en los locales de la zona pudo grabar el crimen para iniciar la identificación de los asesinos, su búsqueda y captura.

Sin embargo, los investigadores que siguen el caso creen que por la forma cruel como asesinaron al joven obrero, “el móvil podría ser la venganza”.

La Policía, hasta la tarde de ayer, recibió la declaración de familiares de la víctima, en el marco de la investigación que realizan para conocer el móvil del crimen y los supuestos responsables.

El cuerpo de la víctima, fue internado en la Morgue de Chiclayo y recién hoy día especialistas de Medicina Legal le realizarán la necropsia de ley.

Ayer, el personal de Homicidios, si bien sospecha del móvil del asesinato, espera que las personas citadas declaren al respecto para conocer las razones que llevaron a victimar a balazos al joven padre de familia, pues por la ferocidad que actuaron en su contra, advertiría que la víctima pudo estar involucrado en alguna situación al margen de la ley.

“Hay que terminar con las declaraciones de la gente de su entorno para conocer más detalles”, dijeron los agentes de Homicidios.