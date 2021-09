Las campañas de vacunación contra la Covid19 se enfocarán hasta la próxima semana en el cierre de brechas en grupos etarios que aún no reciben su segunda dosis.

La Gerencia Regional de Salud (Geresa) explicó que necesita reducir el número de rezagados en la vacunación antes de convocar a los menores de 18 años a recibir su primera dosis.





Detalles

Tal como informó Correo ayer, la Geresa registra más de 100 mil personas en Lambayeque que no han recibido su segunda dosis de la vacuna, tanto de Sinopharm como de Pfizer.

La entidad ha expresado su preocupación debido a que esta cifra podría incrementarse si se incluye a las personas de 20 a 30 años que solo tienen primeras dosis.

Como se sabe, este grupo etario está próximo a ser convocado para vacunarse con segundas dosis.

Por lo que Geresa ha decidido enfocar sus campañas de vacunación, hasta el 27 de septiembre, con la aplicación de segundas dosis de Pfizer y Sinopharm.

“Si no cerramos la brecha, no podemos darle la oportunidad al resto de la población que no se ha puesto la primera dosis. Por eso es importante que acudan a los vacunatorios”, dijo la coordinadora regional de Inmunizaciones, Alicia Panta Monteza.

De ese modo, la funcionaria descartó que se esté planificando bajar el rango de edad e iniciar la vacunación de los jóvenes de 18 años a más.

Para llegar a este grupo etario, según dijo Panta Monteza,se necesitan al menos dos requisitos: haber disminuido la brecha de rezagados y que el Ministerio de Salud garantice el envío de un nuevo lote de vacunas.

Por ahora, el gobierno regional está esperando cerca de 94 mil vacunas para garantizar la aplicación de segundas dosis para la próxima semana.

El siguiente desafío para la Geresa será garantizar la vacunación de las más de 53 mil personas que acudieron al Vacunfest, entre el 16 y 18 de septiembre pasado.

Se estima que a ellos les corresponde recibir su segunda dosis a partir la segunda semana de octubre.





Zonas altoandinas. Este viernes y sábado se realizará la segunda campaña de vacunación en el distrito de Incahuasi, dirigido a personas mayores de 18 años.

La coordinadora de Inmunizaciones precisó que la meta es aplicar un total de 2 mil vacunas. Hasta el momento, Geresa solo ha considerado realizar la vacunación en el parque principal del distrito.