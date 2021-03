Trágica muerte encontró un joven comerciante tras despistarse en su motocicleta, cuando circulaba por el distrito de José Leonardo Ortiz, pasando lamentablemente a ser en uno más de las estadísticas.

El lamentable accidente de tránsito se registró a las 11 de la noche del último sábado, cuando Rodrigo Alejandro Paredes Coronado, de 22 años de edad, conducía su motocicleta de placa S6-5849, pese a la inmovilización social o toque de queda impuesto por el Ejecutivo para evitar el contagio del coronavirus.

TRAGEDIA

Según la Policía, la víctima, al parecer iba a excesiva velocidad por la avenida Chiclayo, de pronto al intentar cruzar hacia la avenida José Balta perdió el control del vehículo, chocando violentamente contra la berma de una vereda.

El fuerte impacto hizo que saliera volando varios metros golpeándose fuertemente la cabeza y cuerpo sobre el pavimento del lugar.

Moradores de la zona al percatarse de lo sucedido, de inmediato solicitaron apoyo de los agentes de la comisaría de José Leonardo Ortiz.

Los uniformados al llegar vieron que el muchacho aún agonizaba emanando cantidad de sangre por la cabeza, nariz y boca, pero al tratar de llevarlo a un hospital lamentablemente dejó de existir.

Rápidamente, comunicaron a un representante del Ministerio Público, quien ordenó el levantamiento e internamiento del cadáver en la morgue central, para que se le practique la respectiva necropsia de ley.

Mientras tanto, la moto que presentaba daños materiales fue derivada a la dependencia policial para continuar con las investigaciones.

Ayer en horas de la mañana, un grupo de familiares y amigos del occiso se hicieron presentes en el Instituto de Medicina Legal; sin embargo, evitaron brindar declaraciones sobre el hecho.

“Por el momento no queremos decir nada, además no sabemos cómo sucedió todo. No sabemos nada. Así que allí nomas. Si necesitamos su ayuda le haremos saber, solo respeten nuestro dolor”, fueron las palabras de uno de sus primos.