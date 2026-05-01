Con motivo del feriado por el Día del Trabajo, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) dio a conocer la programación especial que regirá el viernes 1 de mayo para los distintos servicios de transporte público.

La entidad instó a los usuarios a prever sus desplazamientos y mantener saldo en sus tarjetas para evitar contratiempos.

El transporte regular atenderá en el siguiente horario:

De 4:30 a. m. a 12:00 a. m. (medianoche), sujeto a la demanda

En cuanto a otros servicios, se informó lo siguiente:

Taxis autorizados: operarán las 24 horas

Corredores complementarios: de 5:00 a. m. a 11:00 p. m.

Aerodirecto: mantendrá sus rutas y horarios habituales

Por su parte, los sistemas masivos funcionarán con esta programación:

Línea 1 del Metro de Lima y Callao: de 5:30 a. m. a 10:00 p. m., con frecuencias de 6 a 15 minutos según la franja horaria

Línea 2 del Metro de Lima y Callao: de 6:00 a. m. a 11:00 p. m.

Metropolitano: servicios A, B y C de 5 a. m. a 10 p. m.; Expreso 5 de 6 a. m. a 8 p. m.; Expreso 1 de 6 a. m. a 9 p. m.; alimentadores hasta las 11 p. m.

Finalmente, el servicio nocturno Lechucero continuará operando con normalidad durante el viernes y sábado, en el horario de 11:30 p. m. a 4 a. m.

Te puede interesar