Con motivo del feriado por el Día del Trabajo, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) dio a conocer la programación especial que regirá el viernes 1 de mayo para los distintos servicios de transporte público.
La entidad instó a los usuarios a prever sus desplazamientos y mantener saldo en sus tarjetas para evitar contratiempos.
El transporte regular atenderá en el siguiente horario:
- De 4:30 a. m. a 12:00 a. m. (medianoche), sujeto a la demanda
En cuanto a otros servicios, se informó lo siguiente:
- Taxis autorizados: operarán las 24 horas
- Corredores complementarios: de 5:00 a. m. a 11:00 p. m.
- Aerodirecto: mantendrá sus rutas y horarios habituales
Por su parte, los sistemas masivos funcionarán con esta programación:
- Línea 1 del Metro de Lima y Callao: de 5:30 a. m. a 10:00 p. m., con frecuencias de 6 a 15 minutos según la franja horaria
- Línea 2 del Metro de Lima y Callao: de 6:00 a. m. a 11:00 p. m.
- Metropolitano: servicios A, B y C de 5 a. m. a 10 p. m.; Expreso 5 de 6 a. m. a 8 p. m.; Expreso 1 de 6 a. m. a 9 p. m.; alimentadores hasta las 11 p. m.
Finalmente, el servicio nocturno Lechucero continuará operando con normalidad durante el viernes y sábado, en el horario de 11:30 p. m. a 4 a. m.
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