A pocas horas de las Elecciones Generales 2026, fiscales del Distrito Fiscal de Lambayeque detectaron casos de incumplimiento de la denominada “ley seca” durante operativos realizados en diversos distritos de la región, procediendo a la aplicación de sanciones conforme a la normativa vigente.

Operativos

Las intervenciones, ejecutadas en coordinación con la Policía Nacional del Perú y representantes del sistema electoral, incluyeron la inspección de establecimientos comerciales donde se constató la venta y consumo de bebidas alcohólicas pese a la restricción vigente.

Ante estas faltas, las autoridades actuaron de inmediato, levantando actas y disponiendo las medidas correspondientes contra los responsables, en el marco de las disposiciones que buscan garantizar el orden durante el proceso electoral.

Los operativos fueron liderados por la fiscal Patricia Coronado Rioja, quien supervisó acciones en distritos como Chiclayo y La Victoria, verificando tanto el cumplimiento como las infracciones a la ley seca.

Desde el Ministerio Público se reiteró el llamado a la ciudadanía y a los propietarios de negocios a acatar las disposiciones establecidas, recordando que estas medidas tienen como finalidad preservar la seguridad, el orden público y la transparencia durante la jornada electoral.