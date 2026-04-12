En la región Lambayeque, dos investigaciones por presuntos actos de corrupción afronta la primera regidora de Ferreñafe, Martha de la Oliva Bonilla.

Indagación en curso

El primer caso surge por una orden de servicio de S/15,000 que el Gobierno Regional de Lambayeque (Gore) emitió a favor de la concejal.

El propósito de dicha contratación era realizar una simple “coordinación administrativa” para la Gerencia de Programas Sociales; pese a la gran cantidad de personal de planta disponible en el Gore.

Sin embargo, según la denuncia, se trataría de una red de contrataciones que, bajo la apariencia de servicios administrativos, estaría desviando fondos públicos para financias actividdes de campaña electoral.

Esto, debido a que la regidora de Ferreñafe y el titular del Gore, Jorge Pérez, pertenecen al mismo partido político (Somos Perú).

Ante tales hechos, la Fiscalía Anticorrupción inició diligencias preliminares contra Martha de la Oliva y los que resulten responsables por delitos contra la administración pública. Para ello, ofició al Gore a fin de que acredito mediante informes cuales fueron las funciones que realizó la investigada.

El segundo caso (desagregado de la denuncia inicial) surge por actos que hizo cuando ejerció el cargo de alcaldesa de Ferreñafe, en reemplazo del titular, Polanski Carmona, quien enfrenta un mandato de prisión preventiva.

Por aquellos días, la alcaldesa provisional designó a Milagritos Llontop Suclupe como gerente de Promoción de Desarrollo Humano; sin embargo, esto obedecería a un “pago de favores” dado a que ambas tenían vínculos laborales previos en la Municipalidad Distrital de Mórrope (MDM).

Dicha funcionaria de confianza provenía de la subgerencia de Programas Sociales de la MDM. Esa misma entidad, emitió en agosto de 2023 una orden de servicio por un monto de S/3,000 a favor de Martha De la Oliva.

Ante tales hechos, la Fiscalía inició investigación preliminar contra la regidora por el delito de negociación incompatible. En ambos casos ha sido citada a dar sus descargos.

Denunciante

Ricardo Céspedes Mozo. Reveló otro pago de S/2,500 en el Gore a favor de la regidora de fecha 30 de diciembre de 2025.