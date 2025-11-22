El Poder Judicial dictó prisión preventiva para Gelmer Chero Santisteban (21) por los delitos de homicidio y tenencia ilegal de arma de fuego. Los hechos ocurrieron en el distrito de Mórrope, donde el acusado, en estado de ebriedad, inició una fuerte discusión con Miguel Ángel Castillo Paredes, a quien insultaba y desafiaba a pelear.

Fallo judicial contra investigado

Al ver que su hijo era acosado, Nery Castillo Chero intervino y golpeó con un cable a Gelmer Chero, quien se retiró del lugar lanzando amenazas de muerte: “Mañana te voy a plomear”.

Horas después, el agresor volvió para cumplir su amenaza, pero terminó disparando por error contra su primo Emanuel Castillo, a quien le produjo la muerte instantánea tras un impacto de bala en la cabeza. Tras el disparo, el arma se atascó y el acusado intentó huir, pero fue retenido.

La Fiscalía sustentó ante el juez el riesgo de fuga y la gravedad del delito, argumentando que el imputado portaba un arma de fuego sin autorización y que actuó con evidente intención de causar daño. Con ello, el Juzgado de Investigación Preparatoria ordenó su internamiento mientras continúan las diligencias del caso.