Sujeto (izquierda) acusado de grave delito fue recluido en el penal.
Sujeto (izquierda) acusado de grave delito fue recluido en el penal.

El dictó prisión preventiva para Gelmer Chero Santisteban (21) por los delitos de homicidio y tenencia ilegal de arma de fuego. Los hechos ocurrieron en el distrito de Mórrope, donde el acusado, en estado de ebriedad, inició una fuerte discusión con Miguel Ángel Castillo Paredes, a quien insultaba y desafiaba a pelear.

Fallo judicial contra investigado

Al ver que su hijo era acosado, Nery Castillo Chero intervino y golpeó con un cable a Gelmer Chero, quien se retiró del lugar lanzando amenazas de muerte: “Mañana te voy a plomear”.

Horas después, el agresor volvió para cumplir su amenaza, pero terminó disparando por error contra su primo Emanuel Castillo, a quien le produjo la muerte instantánea tras un impacto de bala en la cabeza. Tras el disparo, el arma se atascó y el acusado intentó huir, pero fue retenido.

La Fiscalía sustentó ante el juez el riesgo de fuga y la gravedad del delito, argumentando que el imputado portaba un arma de fuego sin autorización y que actuó con evidente intención de causar daño. Con ello, el Juzgado de Investigación Preparatoria ordenó su internamiento mientras continúan las diligencias del caso.

TAGS RELACIONADOS