Dos estudiantes de 16 años que cursaban el quinto año de secundaria perdieron la vida arrastrados por la corriente del río La Leche en la provincia de Ferreñafe, departamento de La Libertad. El accidente ocurrió durante la mañana de este sábado 21 de marzo en la compuerta Magdalena, ubicada en el sector San Juan del centro poblado de Batangrande.

Los adolescentes, alumnos del colegio Juan Aurich Pastor de la localidad, llegaron hasta la zona para refrescarse en el agua durante su día libre. Una crecida imprevista del caudal los sorprendió y los arrastró hacia una zona profunda donde desaparecieron rápidamente ante la mirada de testigos.

Labores de búsqueda y rescate

Los propios moradores del lugar fueron quienes primero visualizaron la tragedia y activaron de inmediato los mecanismos de alerta comunitaria. Residentes de Batangrande acudieron con sogas, cuerdas y herramientas disponibles para organizar una búsqueda improvisada en las aguas turbulentas.

Gracias a los esfuerzos iniciales, los pobladores lograron localizar y recuperar el cuerpo sin vida de uno de los estudiantes. El hallazgo devastó emocionalmente a todos los presentes, que continúan trabajando sin descanso para encontrar al segundo adolescente desaparecido.

Familiares, compañeros de estudios y profesores del colegio Juan Aurich Pastor se congregaron rápidamente en la margen del río para apoyar las labores. Docentes y amigos de los jóvenes se introdujeron al agua, desafiando los peligros del caudal, para contribuir a la búsqueda del menor aún desaparecido.

La comunidad expresó públicamente su frustración por la ausencia de apoyo institucional durante las primeras horas críticas del rescate. Hasta ese momento no se registraba presencia de efectivos policiales especializados ni de autoridades distritales o provinciales en la zona de la tragedia.

Los esfuerzos de búsqueda continuan hasta el cierre de esta nota y son liderados por allegados de las víctimas, que reclaman asistencia profesional del Estado. La falta de pronunciamiento oficial por parte de las instituciones mantiene en zozobra a toda la comunidad de Ferreñafe, conmocionada por la pérdida de los dos estudiantes.