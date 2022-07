Futuro sombrío. El controvertido candidato a gobernador regional por el partido político Juntos Por el Perú (JPP), Juan Carrasco Millones, tiene la opción de apelar el fallo del Jurado Electoral Especial de Chiclayo (JEECh) que declaró improcedente su postulación; sin embargo el resultado sería el mismo.

Así opinaron los abogados especialistas en Derecho Electoral, Luis Carrasco Lucero y Yuri Díaz Jaime. Ambos ejercieron el cargo de secretarios técnicos del JEECh en comicios pasados, y al analizar la situación del exfiscal, creen que quedará fuera de la contienda electoral.

Carrasco Lucero señaló que la norma electoral ordena a los partidos políticos presentar igual número de candidatos hombres como mujeres a las listas de gobernación regional de todo el país (paridad horizontal), lo cual JPP incumplió.

“Ellos han colocado 7 hombres y 1 mujer como candidatos a gobernadores regionales, por lo tanto no cumplen con la condición que dice la ley y por consiguiente el JEECH, en uso de sus funciones, ha declarado improcedente la plancha conformada por el candidato a gobernador Juan Carrasco”, indicó.

El letrado precisó que JPP puede apelar en el plazo de tres días para que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en Lima revise el fallo del JEECh; pero es previsible que el resultado será el mismo.

“La improcedencia significa que ahí ya no hay nada que subsanar, porque no ha cumplido con la cuota de la paridad horizontal. No hay oportunidad de revisar porque ahí los números son claros, presentaron 8 candidatos a gobernadores regionales: siete son varones y solo una mujer, entonces no hay posibilidad de corregir. Esa vulneración de la ley no la puede convalidar ni el JEECH, ni el JNE”, aseveró.

Por último, el abogado sostuvo que lo sucedido con JPP demuestra “la improvisación de una candidatura, la falta de preparación de la dirigencia de la organización política, pues no toman en cuenta las reglas que se han establecido con anticipación para este juego democrático en el que están participando”.

Afuera. En la misma línea, Yuri Díaz Jaime sostuvo que si JPP presentó 8 listas de candidatos a gobiernos regionales – de acuerdo a ley - debieron presentar 4 encabezadas por hombres y 4 encabezadas por mujeres; pero incumplieron.

“Ahí ya no hay que subsanar nada. Corresponde una apelación ante el JNE, pero lo que va a ocurrir ante una situación como esta es que el pleno del JNE ratificaría la posición del JEECh y consecuentemente la fórmula de gobernador y vicegobernador no podría avanzar”, aseveró.

El letrado sostuvo que en segunda instancia, el JNE posiblemente hará prevalecer el reglamento de inscripción de listas a candidatos a gobiernos regionales y “simplemente va a tener que tener que ratificar la resolución expedida por el JEECH”.

Incluso, aseveró que si el JNE deja fuera de carrera al exministro del Interior y Defensa, Juan Carrasco, tampoco tendría la opción de recurrir a la vía judicial mediante una medida cautelar.

“De nada le serviría porque las reglas de juego están claras. En adelante lo que quedaría hacer es una reflexión a las organizaciones políticas, ser más responsables en un proceso electoral, asesorar debidamente y estar atentos a los que dice la normal electoral”, acotó.

Ambos abogados advirtieron que lo mismo le podría pasar a otras listas, lo que reduciría el número de candidatos al GORE y afectaría las expectativas de los electores.