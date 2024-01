La Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque archivó la denuncia por el delito de cohecho pasivo impropio que se interpuso contra el exalcalde del distrito de José L. Ortiz, Wilder Guevara Díaz, nueve exregidores y el actual gerente regional del GORE Lambayeque, Ranjiro Nakano Osores.

Al exburgomaestre y los concejales del periodo 2019- 2022 se les atribuía dicho delito porque habrían aceptado tres viajes a China a cambio de aprobar el convenio de cooperación entre la municipalidad y la empresa china Jihue EIRL.

Esto, para que instalen en la Plaza Cívica el Festival de las luces del Oso Panda, exonerándolos incluso del pago de impuestos correspondientes.

Asimismo, se les imputaba haber aceptado un agasajo consistente en comida china preparada por el ciudadano chino Yu Shi, gerente general de la referida compañía, quien fue beneficiado con el convenio que le permitió hacer uso del área pública, frente a la municipalidad.

Sin embargo, la Fiscalía resolvió que no existen elementos de convicción que acrediten que el ciudadano chino Yu Shi haya realizado tales ofrecimientos, puesto que de la visualización del video de la sesión de concejo, no se advierte que sea él quien ofrezca dádivas al Concejo.

“Sino que es el mismo funcionario (alcalde) quien lo menciona en la sesión, indicando que ha sido la persona de nombre Ranjiro, quien le ha comentado de tal ofrecimiento, hecho que no ha podido corroborarse, por cuando no existen elementos periféricos que permitan colegir tal ofrecimiento”, consta en la disposición fiscal N° 03.

Del mismo modo, en el video se aprecia que el ofrecimiento de una cena por como agradecimiento por la aprobación del convenio se realiza una vez concluida la sesión, sin embargo “no existen elementos de convicción que evidencien que los imputados participaron en la cena, deviniendo el hecho investigado en atípico”.

FISCALÍA FORMALIZARÁ POR COLUSIÓN

No obstante, el fiscal Óscar Guevara Gilarmas, a cargo del caso, resolvió que oportunamente formalizará la investigación preparatoria contra el exalcalde Wilder Guevara y los 09 regidores como presuntos autores del delito de colusión.

Asimismo, anunció que incluirá en la investigación al ciudadano chino Yu Shi y al actual gerente general del Gobierno Regional de Lambayeque (Gore), Ranjiro Nakano Osores, como supuestos cómplices del delito de colusión, en agravio de la municipalidad de JLO.

“En las actas referidas se desprende que para la aprobación del convenio tuvo intervención Ranjiro Nakano, quien ha intercedido a favor del ciudadano chino Yu Shi, interviniendo en la sesión, dando alcances a lo establecido en las cláusulas y absolviendo consultas de los regidores”, así consta en la disposición de fecha 27 de abril de 2023.

En dicho documento agrega que el hecho denunciado “se subsumiría en este tipo penal (colusión) por lo que oportunamente se formalizará la investigación en este extremo”

El denunciante, Ronal Gonzales Urbina señaló que el Ministerio Público notificó dicha disposición el 06 de noviembre de 2023 y hasta la fecha, el fiscal Óscar Guevara no ha cumplido con formalizar la investigación tal como lo suscribió.

Al respecto, el gerente regional, Ranjiro Nakano, señaló que ya ha respondido por escrito al fiscal, cuando emitió dicha disposición.

“El fiscal dice oportunamente se formalizará, ¿acaso se ha formalizado? Para que se formalice debe haber elementos probatorios y si no se ha formalizado es por que no hay nada. No me han notificado nada porque yo he respondido particularmente, me lo hizo un abogado de Lima de mucho prestigio el escrito, en la cual se demuestra que no puede haber bajo ningún punto delito de colusión si no hay cohecho”, señaló.

Finalmente, indicó que han pasado cinco años desde que ocurrieron los hechos y se ha demostrado que no hubo dolo, ni perjuicio o lesión económica a la municipalidad.