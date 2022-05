Tras la caída de ‘Los Limpios’ de Beto Torres y ‘Los Temerarios’ de David Cornejo, la mayoría de chiclayanos eligió como alcalde a Marcos Gasco Arrobas esperanzados en una gestión alejada de los escándalos de corrupción; sin embargo, hoy en día la Fiscalía pide 6 años de cárcel para el burgomaestre por presunta colusión agravada en el millonario contrato para el alquiler de compactadoras (caso Veolia).

Pero eso no es todo. En este informe ponemos en evidencia prácticas poco transparentes en la selección de proveedores que tuvieron la ‘suerte’ de crear sus empresas en los últimos años y, sin tener negocios a la vista o, peor aún, declarar como suyos locales inexistentes, han logrado facturar por compras directas más de S/ 2 millones en la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh).

‘FANTASMAS’

Así tenemos, por ejemplo, a la empresa ‘Consultoría y servicios generales Chaini’s EIRL’ (RUC 20605831134), gerenciada por Sherly Carol Cubas Linares, quien -según Reniec- nació y vive en Bellavista (Jaén -Cajamarca).

Esta proveedora declaró ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) que su compañía está ubicada en la avenida Chinchaysuyo N° 1744 en la urbanización La Florida, en Chiclayo; sin embargo, Correo constató que esta dirección no existe.

Sherly Cubas facturó más de S/ 70 mil entre los años 2021 y 2022 por diversos conceptos (Ver infografía). Por ejemplo: mantenimiento de parques y jardines, venta de repuestos para motobombas, pinturas, y hasta por apertura de una berma central, entre otros bienes y servicios.

Correo identificó también al ‘Consorcio Nuevo Amanecer’ (RUC 20608780981), creada a finales del año pasado. De acuerdo a la Sunat, esta empresa tiene como centro de operaciones la calle Santa Martha N° 595, en el pueblo joven Simón Bolívar, en Chiclayo.

Llegamos hasta esta dirección y grande fue la sorpresa al entrevistarnos con los propietarios del inmueble, la familia Purihuaman Ordoñez, quienes negaron que ahí exista alguna empresa. Tampoco conocen a Wilmer Vigil Huanambal, quien figura como gerente de esta empresa que ha facturado más de S/ 200 mil entre los años 2021 y 2022 solo a la MPCh.

A través del hilo telefónico se estableció comunicación con los proveedores aludidos. Sherly Cubas reconoció vivir en Bellavista y ser proveedora; sin embargo, cuando se le consultó dónde se ubica su negocio, nos dijo que “devolvería la llamada”, pero esto no ocurrió.

Wilmer Vigil inicialmente reconoció ser el representante de Consorcio Nuevo Amanecer, pero al exponerle el motivo de la llamada cambió de versión y dijo ser solo un “trabajador”, para luego cortar la llamada.

SUERTE FAMILIAR

Requejo Gastelo Contratistas Generales SAC (RUC 20607342653) y Empresa Victoria Constructora & Consultora SAC (RUC 20606124733) son dos sociedades que no solo tienen en común haber sido creadas en plena pandemia, sino que, además, comparten la misma dirección como domicilio fiscal y están vinculadas familiarmente.

La primera de ellas ha facturado S/ 135,975 y su gerente es Bayrol Benji Acha Requejo, mientras que Rosita Aguinaga Valle aparece como socia. La segunda compañía tiene como accionistas a María Esther Requejo Gastelo (madre de Bayrol Acha) y Carlos Alberto Mejía Gálvez, y han cobrado S/ 392, 968, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Ambas empresas han brindado bienes y servicios similares a la MPCh como: repuestos para motosierras, materiales para señalización, asfalto líquido, mantenimiento de pavimentos, disolventes para pintura, etc., sin embargo, llama la atención que en el local donde deberían funcionar ambos negocios no se evidencie algún giro comercial, pues se trata de un departamento en el séptimo piso de un condominio donde viven María Requejo y su hijo Bayrol Acha.

Correo se contactó con Bayrol Acha, quien dijo trabajar bajo la modalidad de subarriendo para atender los requerimientos de la MPCh. “Hay accionistas y socios capitalistas que prefieren no figurar en la empresa; sin embargo, son los que inyectan liquidez en la sociedad, si no es con recursos dinerarios lo hacen con sus locales, su experiencia, con profesionales. Hay equipos de trabajo para realizar las contrataciones”, expresó.

MÁS SOSPECHAS

Correo llegó también a la avenida Luis Gonzáles N° 1596 donde, según la Sunat, funciona la empresa Roka Soluciones EIRL (RUC 20606929880) que ha facturado más de S/ 400 mil entre los años 2021 y 2022.

Preguntamos en este local por Karina Saavedra Jiménez, gerenta de dicha empresa, pero nos respondieron que no la conocen y que tampoco funciona ahí Roka Soluciones EIRL. Si bien en esa dirección existe una ferretería, aclararon que la razón social es Importaciones y Servicios Generales Alejandra SAC.

Correo se comunicó vía celular con Melissa Díaz, quien dijo ser asistenta de la proveedora. Por el contrario, aseguró que Roka Soluciones EIRL sí funciona en dicha dirección y que ahí labora un vendedor que conoce a Karina Saavedra; sin embargo, dijo no explicarse porqué el joven al que este medio entrevistó manifestó no conocer a la gerente de dicha empresa. “Ahí funcionan dos empresas...el jovencito es nuevo trabajando”, expresó.mMI

Cuando se le consultó por el monto que ha facturado, que supera los S/ 400 mil, Melissa Díaz se mostró extrañada, asegurando que este año no exceden los S/ 40 mil por bienes y servicios; sin embargo, el portal MEF arroja que este 2022 la MPCh ha desembolsado a Roka Soluciones más de S/ 120 mil.

Según el registro de proveedores del Estado, Karina Saavedra ha facturado, a través de su empresa, por materiales para jardinería y de construcción, parihuelas, artículos para implementar la Biblioteca Municipal (que hasta la fecha no funciona según pudo comprobar Correo), pintado de kioskos ediles, mascarillas y hasta por “actividades protocolares en el despacho de alcaldía”, entre otros bienes y servicios.

MÁS ‘NEGOCIOS’

Otra empresa es Repuestos e Importaciones JY SAC (RUC 20600162609) que tiene como accionistas a las hermanas Uliana de Victoria y Vielka Patricia Escalante Ramírez, y cuya dirección figura ante la Sunat en la calle Los Labradores 097, en la urbanización San Lorenzo, en el distrito de José Leonardo Ortiz.

Esta firma fue creada en el año 2015 y desde entonces ha cobrado más de 700 mil soles a la comuna de Chiclayo por venta de repuestos para todo tipo de vehículos automotores. Su mayor facturación ha sido en la actual gestión del alcalde Marcos Gasco.

Correo visitó el local hasta en cuatro oportunidades en diferentes fechas y estaba cerrado, pero fue recién hasta ayer que hallamos, frente al local, a José Gonzáles, quien dijo ser el encargado de la empresa y esposo de Uliana Escalante.

“Ahorita porque están estudiando mis hijos (en local) y por motivos de la pandemia para cerrado. Soy el único trabajador. No hay rótulo (del negocio) porque la municipalidad (de JLO) cobra por ese derecho. No es fachada, quizá tú u otras personas pensarán que es fachada, pero no es así”, dijo José Gonzáles.

Consorcio Maison (RUC 20608821725) es otra sociedad proveedora de la MPCh creada a fines del 2021 y que ha facturado casi S/ 50 mil. Está ubicada, según la Sunat, en la calle Las Acacias N° 386 en la urbanización Santa Victoria; sin embargo, no se aprecia que ahí funcione alguna compañía. Su gerenta Katherine Ballena Gamarra reside en la calle Las Diamelas cuadra uno, en la misma urbanización.

Brian Ballena, hermano de la proveedora, manifestó que la oficina administrativa está ubicada en el tercer piso del inmueble. “No te puedo dar más información sobre el contrato con la municipalidad porque es un tema privado”, acotó.

EL “HERMANO”

Finalmente tenemos a la proveedora Teodolinda López Díaz (RUC 10419850123), a quien Correo puso en evidencia tras el escándalo de las latas de grated de anchoveta que fueron arrojadas en un basural en el distrito de Mesones Muro, en Ferreñafe.

Este medio informó que Teodolinda López no solo hizo negocios con la comuna de Ferreñafe, sino que también facturó más de S/ 170 mil en la MPCh por venta de aceite y otros productos, pese a no existir ningún negocio en la dirección consignada ante Sunat.

Cuando buscamos contactarnos con dicha proveedora por la vía telefónica nos atendió una persona que dijo ser Josué y hermano de Teodolinda; sin embargo, esto no es cierto, pues su verdadero nombre es Alan Josué Villalobos Díaz y es hermano de la persona que reside en el domicilio fiscal declarado por Teodolinda, en la urbanización Remigio Silva.

Para este informe buscamos contactarnos por la vía telefónica con Josué Villalobos, pero no atendió nuestras llamadas.

RESPONSABILIDAD

Jorge Chávez Pita, consultor en contrataciones del Estado, observó ciertas irregularidades en la selección de proveedores en la Municipalidad Provincial de Chiclayo para compras directas.

“Una entidad tiene la responsabilidad de corroborar la información que da el proveedor para realizar la contratación. La mayoría de estos casos de proveedores con información falsa o inexacta se da en contrataciones directas porque se hacen tres cotizaciones, el mismo proveedor busca dos cotizaciones más y él oferta un poquito menos. De seguro no participan en licitaciones porque no tienen experiencia”, explicó.