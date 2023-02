Los gobiernos locales cuentan con poco presupuesto para atender las demandas de su población, así lo advirtió el gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores.

De esta manera se refirió a las críticas que vienen desde sectores del Congreso de la República, donde se indica que los gobernadores y alcaldes no saben gastar el presupuesto asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), lo que desencadena malestar y, actualmente, es motivo de las fuertes protestas contra el Gobierno y el Parlamento.

Para explicar esta problemática, la autoridad regional expuso datos del MEF durante la Primera Sesión Descentralizada de la Comisión de Salud y Población del Congreso.

“El presupuesto total de salud asciende a S/ 13 mil millones, de esta cantidad S/10,700 millones es para Lima, es decir se lleva el 82%. El resto del Perú, el que está enardecido y enojado, apenas representa el 18% de la inversión del Estado”, explicó.

Agregó que otro ejemplo es el Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis), ente encargado de cerrar la brecha en infraestructura y equipamiento, pues el año pasado inició con un presupuesto de apertura de S/1,291 millones, pero cerró con un presupuesto modificado de S/700 millones y la ejecución que alcanzó este organismo solo fue del 87%.

“Luego reclaman por qué no atiendes bien a tu pueblo. Los gobiernos regionales manejan el 87.6% de establecimientos de salud, pero Lima concentra casi todo (el presupuesto). Pero a los gobiernos regionales nos dicen toma ese porcentaje (18%) y con eso mejora el primer nivel de atención”, expresó.

Enfatizó que la falta de recursos origina el reclamo de la ciudadanía. “Por eso los pedidos de cambio de autoridades, de Constitución, de gobernadores; quieren que se vayan todos y nunca habrá satisfacción con estos mecanismos morbosos. ¿Cuántos han muerto?”, anotó Pérez.

También dijo que los hospitales no cuentan con capacidad resolutiva y, a pesar de ello, tienen que atender a pacientes que provienen de otras regiones.

Recorte

La bancada de Acción Popular (AP) presentó un texto sustitorio al proyecto de adelanto de elecciones, el cual contempla que los comicios sean en el 2024 y que se organice una nueva elección de gobernadores y alcaldes.

Esto significa que se recortaría el mandato de las actuales autoridades.

Ante la consulta sobre este tema, el gobernador, Jorge Pérez, minimizó el asunto, pues se trata de una iniciativa que no tiene dictamen para ir al pleno del Congreso.

La legisladora de Lambayeque, Hilda Portero López, no fue tan indiferente a la consulta y afirmó que no puso su firma en el proyecto, porque no comparte la postura de cambiar tan pronto a las autoridades locales.