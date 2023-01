En la región Lambayeque operan entre 3 a 5 bandas de delincuentes que asaltan a transportistas y les roban sus vehículos, empleando la modalidad de pasajero a bordo. Así lo reveló el presidente de la Coordinadora Regional de Transporte Público de Lambayeque, Wilson Miñope Carbajal.

“Son bandas que están asentadas en la región y operan por temporadas. Le quitan la unidad al conductor y estos la recuperan pagando un cupo de extorsión. Se da sobre todo en temporadas altas de fiestas, como a inicio de año, cuando hay menor control de la policía y mayor afluencia de público”, señaló.

El dirigente precisó que el año pasado solamente se reportó el robo de 10 vehículos, de los cuales 9 fueron recuperados. Sin embargo la cifra sería mayor, pues muchos transportistas optan por pagar a los delincuentes, para que les devuelvan su herramienta de trabajo.

“Son los que tenemos conocimiento, pero fuera de ellos hay muchos más. No han denunciado por temor a no recuperar la unidad y a las agresiones que puedan sufrir por hacer la denuncia”, aseveró.

En diálogo con Correo, Míñope Carbajal señaló que una camioneta rural (combi) que cubre la ruta Pátapo – Chiclayo fue robada desde octubre del año pasado, y hasta la fecha su propietario no ha logrado recuperarla.

“Ese vehículo sí cuenta con la denuncia correspondiente pero hasta el momento no se ha podido encontrar. Aparentemente no ha habido ningún tipo de comunicación porque cuando ya hay una denuncia, creo que más rápido se entera el extorsionador y no te llama”, lamentó.

Detalló que el último reporte fue de dos mujeres que tomaron un taxi hacia Ferreñafe, pero en el trayecto le pidieron al chofer desviarse para miccionar. En ese momento aparecieron sujetos armados y le robaron su unidad.

