Una vez más, unos presuntos huaqueros atentaron contra el patrimonio cultural del Perú. Esta vez, fue el complejo arqueológico Cerro Las Ánimas, situado en el distrito de Zaña, en la región de Lambayeque, pues se habría irrumpido clandestinamente en una zona de excavación y destruido estructuras prehispánicas con más de 4 000 años de antigüedad.

Los responsables habrían destruido dos muros arqueológicos, perforado un antiguo piso ceremonial con una vara y arrojado grandes piedras sobre las estructuras, acabando en minutos con evidencias que el equipo científico había expuesto pacientemente durante meses de trabajo.

De acuerdo a información preliminar, los investigadores hallaron en el lugar evidencias que confirmarían la presencia de huaqueros: hojas de coca, botellas de chicha y aguardiente, elementos frecuentemente asociados a excavaciones clandestinas.

Por ello, el director del Proyecto de Investigación Paisajes Culturales del Valle de Zaña, arqueólogo Luis Muro, puso la denuncia respectiva, señalando que el equipo encontró los severos daños en una intervención arqueológica que cuenta con autorización del Ministerio de Cultura y financiada con recursos privados, por lo que no corresponde a un proyecto ejecutado por el Estado.

“Estamos hablando de arquitectura construida hace aproximadamente cuatro mil años, una parte fundamental de la historia prehispánica de Zaña que ha sido lamentablemente destruida”, expresó Luis Muro.

El arqueólogo explicó que las estructuras dañadas pertenecen a edificios ceremoniales del Periodo Precerámico Tardío, considerados de enorme valor para entender el origen de las primeras civilizaciones del norte peruano.