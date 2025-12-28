LAgentes de la Dirección Nacional de Inteligencia (Dirin) y la Comisaría del Norte desarticularon un almacén clandestino de explosivos en la calle Alfonso Ugarte 1196, pleno corazón comercial de Chiclayo. La alerta fue emitida desde Lima y evitó una tragedia en temporada de fiestas.

En el pasaje del cercado, un grupo de agentes encontraron cajas apiladas con tortas pirotécnicas de 36 y 25 disparos, misiles de 100 tiros, 1.700 paquetes de cohetecillos, rockets, escarabajos y fuegos de alto impacto. Todo almacenado sin medidas de seguridad en zona de alto tránsito peatonal.

Durante el operativó se intervino a Geraldine Jasmín Leyva Mejía (23) y José Armando Suárez Rodríguez (33), quienes manipulaban la mercadería. Ninguno de los detenidos poseían permisos de Sucamec ni de la Municipalidad Provincial de Chiclayo. En el registro se hallaron S/7.000 en efectivo y un celular de alta gama que mantenía oculto Leyva Mejía.

Los representantes de Sucamec y la Municipalidad constataron la peligrosidad del material, valorado en más de S/100.000. Los detenidos enfrentan cargos por tráfico ilegal de pirotécnicos. Mientras tanto, la tonelada incautada fue lacrada y trasladada a comisaría para disposición del Ministerio Público.

La PNP continua intensificando estos operativos contra el comercio ilegal de pirotécnicos que amenaza a niños y familias en celebraciones. Investigaciones buscan más implicados y puntos de distribución en mercados y zonas concurridas de Lambayeque.