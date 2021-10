La venta de drogas en la ciudad de Ferreñafe se habría intensificado en el último año, debido al accionar de una nueva organización criminal.

Este clan, conocido en el mundo del hampa como ‘Los Poñas’, contaría con aproximadamente ocho integrantes, pero tres de ellos ya habrían sido identificados por la Policía Nacional y la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque, según fuentes consultadas por Correo.

De acuerdo a las indagaciones, ‘Ronald’ sería uno de los cabecillas y es el responsable de coordinar con otros sujetos la microcomercialización de sustancias ilícitas en sectores de Ferreñafe y Chiclayo.

Fuentes de la Fiscalía señalaron que ‘Los Poñas’ han manejado diferentes números celulares para ponerse en contacto con sus clientes. Ni la pandemia pudo frenar su ilegal actividad.

Claves

Agentes de la Policía de la División de Alta Complejidad obtuvieron varios de los mensajes que ‘Ronald’ intercambió con sus más allegados.

A uno sus interlocutores, denominado como ‘Pérez’, le indica: “sí pero el pata me ha dicho para mañana, pero esta vacan (sic)”.

Luego agrega “aunque sea unos S/ 100, sácame ahorita [...] Espérame, mi pata me dijo que me iba a llamar, me quiere dar unos S/ 200″.

A lo que Pérez responde: ”ya el resto me depositas mañana, para depositarle al pata que me ha traído”.

En una nueva comunicación, ‘Ronald’ contacta a ‘Gustavo’ y le consulta lo siguiente: “Primo, ¿cómo hacemos?, ¿vas a querer o no el aceite?, señaló.

“Déjame colocar primero lo mío, primo”, dice Gustavo. ‘Ronald’ acepta esperar y añade: “yo te doy dos aceites, uno tuyo y otro de ese huevón”. A lo largo de este diálogo, ambos hacen referencia a ‘Carlitos’ y también a un individuo apodado como ‘Diablo’.

Con este último individuo, ‘Ronald’ mantuvo diálogo sobre una baja en el mercado de estupefacientes y le asegura: “no, cómo vas a hablar así, sí está bien, si yo hablé con uno de mis patas y me dijo que estaba bien esta piola”.

Incluso le ofrece apoyarlo con la venta, pero ‘Diablo’ sostiene que “su pata lo hace en cigarro con marihuana, es por eso que no se siente, con puro tabaco es otra cosa”.

En un cuarto diálogo, ‘Ronald’ habla con ‘Pancho’ sobre “enviar la justina”. Ronald pide un número de cuenta bancaria y se compromete a mandar “treinta luquitas”.

La Fiscalía también ha identificado a ‘Gordo Boga’ y a ‘Concha’ como los que se encargarían del traslado y distribución de los alcaloides, ya que su labor es evitar las intervenciones y operativos de la PNP.

Cabe precisar que las indagaciones se encuentran en fase preliminar y queda por delante un buen tiempo para dar con toda esta red delincuencial.

Con estas acciones se busca frenar el repunte del tráfico ilícito de drogas, que se ha registrado en la región Lambayeque desde el año pasado, motivo por el cual se ha sumado a Antidrogas el despacho contra el Crimen Organizado, según lo que indicaron fuentes policiales.

Antecedente

El 28 de setiembre, la Fiscalía Especializada en Delitos de Tråfico Ilícito de Drogas de Lambayeque - Antidrogas y la Policía Nacional intervinieron un vehículo donde se transportaban más de 47 kilos de drogas en esta ciudad.

En la intervención, las autoridades detuvieron a cinco personas en la cuadra 9 de la avenida Salaverry con la calle Cajamarca, en la ciudad de Chiclayo.