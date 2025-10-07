Un suboficial de la Marina de Guerra del Perú fue detenido por agentes de la Policía Nacional tras ser acusado de integrar una banda que habría asaltado y golpeado brutalmente a un ciudadano en el distrito de Ferreñafe, en la provincia del mismo nombre, en la región Lambayeque.

Controversia tras asalto

Se trata de César Alberto Junior Piscoya Sandoval, de 31 años, quien fue arrestado la noche del último jueves junto a tres presuntos cómplices, luego de que el cirujano dentista Dennis Orlando Céspedes Cabrera denunciara haber sido víctima de un violento ataque y robo.

Según el parte policial, la víctima se encontraba en la intersección de la avenida Tahasaki con la calle Bolívar, cuando fue interceptada por cuatro sujetos que descendieron de un automóvil. Uno de ellos —presuntamente Piscoya Sandoval— lo golpeó en la cabeza con la empuñadura de un arma de fuego y lo amenazó de muerte, mientras los demás lo agredían a golpes y le arrebataban su teléfono celular.

Tras la denuncia, el personal policial ubicó el vehículo sospechoso, de placa D2B-401, frente a la comisaría local. Durante el registro, los efectivos hallaron una pistola abastecida con tres cartuchos dentro de la mochila del marino, cuya licencia se encontraba vencida desde abril de 2025.

El suboficial, quien negó las acusaciones, fue puesto a disposición de las autoridades competentes para las diligencias correspondientes por los presuntos delitos de robo agravado, lesiones y tenencia ilegal de arma de fuego.