En la ciudad de Chiclayo (región Lambayeque), un juicio por el presunto delito de negociación incompatible en agravio de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (Epsel) se realizará a partir de marzo del 2027.

Proceso judicial

al banquillo. La notificación del Décimo Juzgado Penal Unipersonal de Chiclayo fue dada para un grupo de exfuncionarios, entre los que figuran Analy Baca Rodríguez, Luis Céspedes Cumpa, María Bernabé Carrillo, Roberto Castro Quiroz, Marco Montoya Facho, María Núñez Zuloeta, José Baca Távara, Víctor Rodríguez Zelada, Néstor Salinas Vásquez, Cristiam Soriano Castro, Juan Carlos Torres Oballe y Juan Valdivia Goycochea.

La acusación de la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque se fundamenta en presuntas irregularidades en la contratación de las empresas Construcciones y Servicios S.R.L. y De Eco Planet E.I.R.L. para la formulación de estudios de impacto ambiental. Asimismo, en pruebas sobre supuestos actos ilícitos en la contratación de una consultoría para la elaboración de un Plan de Participación Ciudadana.

Mediante la resolución N° 01, el juzgado indicó que la fecha de la audiencia se fija en razón a la agenda de programación de audiencias que maneja este juzgado de la subespecialidad corrupción de funcionarios, que tiene competencia a nivel unipersonal y colegiado conformado, en todo el Distrito Judicial de Lambayeque.