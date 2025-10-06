En el distrito de José Leonardo Ortiz, en la región Lambayeque, la vida cotidiana de vecinos y comerciantes se ha visto alterada por la sombra de la extorsión. Según la investigación de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de esta jurisdicción, la organización criminal “La Nueva Generación”, de la ciudad de Trujillo, ha comenzado a captar a adolescentes para que participen en delitos que antes eran exclusivamente de adultos.

Investigación policial y fiscal

Entre los implicados está Jeycer José Muñoz Romero (21), alias “Black” o “Burro”, quien habría enviado mensajes amenazantes a la comerciante Blanca Ll. C. con la colaboración de Aldo Arnulfo Salazar Rodas (21), C. J. R. Ch. (15) y S. N. A. S. (13), como informó Correo el último 27 de septiembre. Otros miembros de la banda permanecen aún sin identificar. Según la Fiscalía, Muñoz Romero cumplía el rol de nexo local de la organización, dirigida desde Trujillo por un hombre identificado como Piero Rodríguez.

El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Jeycer Muñoz. La misma medida recaerá sobre su cómplice Salazar Rodas (21). En tanto, los cuatro adolescentes cumplirán internamiento preventivo por cuatro meses en el centro juvenil José Abelardo Quiñones.

Según la Fiscalía, los menores son utilizados para recopilar información de vecinos y comerciantes, y exigirles realizar transferencias electrónicas mediante Yape. Incluso, la red criminal habría contado con la colaboración de un tercero con presunta discapacidad mental, lo que evidencia la estrategia de manipulación de la banda.

Entre las pruebas que sustentan la investigación figuran capturas de mensajes extorsivos y comprobantes de transferencias, entre otros. .

La Fiscalía presume que “La Nueva Generación” también está detrás de la extorsión a la esposa de un policía, tras dejarle un manuscrito con balas y exigirle S/50 mil.