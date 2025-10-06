En la ciudad de Chiclayo, un agente policial en actividad fue recapturado por sus pares, luego de haberse escapado de la comisaría donde estuvo bajo custodia por estar inmerso en el delito contra la seguridad pública en la modalidad de conducción en estado de ebriedad.

Infracción a su institución

Se trata del suboficial PNP Edwin Martín Núñez Burga, de 31 años de edad, quien la madrugada de ayer, cuando debía estar de servicio en la comisaría La Nueva Despensa, fue intervenido por estar bebiendo licor en el distrito de José Leonardo Ortiz.

De acuerdo al acta policial, el joven uniformado tenía que estar descansando dentro de la delegación, para iniciar sus labores a las 4 de la mañana; pero no lo hizo.

Al encontrarlo ebrio procedieron a detenerlo dentro de la misma delegación; sin embargo, a los pocos minutos se dio a la fuga en su motocicleta de placa de rodaje 8413-XM. En ese instante encendieron las alertas para su ubicación y captura.

Es así que, los agentes de la Sección de Asuntos Sociales (Secassoc), al mando del teniente PNP Marco Montes Vargas, al momento que realizaban patrullaje preventivo, se percataron de la presencia de un individuo quien manejaba en zigzag, por la intersección de la avenida Sáenz Peña con la calle Arica.

Rápidamente procedieron a atraparlo, siendo identificado como el suboficial PNP Núñez Burga. De inmediato fue enmarrocado y conducido hasta la comisaría César Llatas, donde luego lo llevaron al Hospital Regional de la Policía para practicarle el dosaje etílico, el cual dio positivo el examen cualitativo.

Luego, fue derivado hacia la carceleta de la delegación, mientras continuaban con las respectivas diligencias. Es investigado, tanto por el Ministerio Público como administrativamente por el comando policial.