Un nuevo crimen se registró en el distrito de José Leonardo Ortiz, pues esta vez, un sicario acabó con la vida de quien sería un mecánico.

Este lamentable suceso se registró el 01 de octubre de 2025, las 7 de la noche, cuando Ángello Manuel Asalde Chapoñán, de 29 años de edad, se encontraba en su inmueble ubicado en la calle 28 de Julio N° 201 de la urbanización Bolognesi de la mencionada localidad.

De acuerdo a la información policial, en ese momento apareció un individuo a bordo de una motocicleta, descendió y le disparó a quemarropa a Asalde Chapoñan, quien también se encontraba en un vehículo motorizado.

Los proyectiles le impactaron en la cabeza dejándolo gravemente herido. Sus familiares y vecinos al percatarse del ataque, pues emanaba abundante sangre, y, al notar que aún presentaba signos vitales, lo condujeron hasta el servicio de emergencia del Hospital Regional de Lambayeque.

Al llegar al nosocomio desafortunadamente no resistió más las lesiones y dejó de existir.

El caso fue comunicado a los agentes del área de Homicidios de la División de Investigación Criminal (Divincri), quienes primero acudieron al nosocomio para constatar el asesinato.

Luego se dirigieron al lugar donde recogieron los casquillos, además se entrevistaron con algunos testigos del hecho de sangre. Los seres queridos del infortunado hombre, quien deja en la orfandad a un hijo, aseguraron a los detectives que no tenía problemas con nadie.

Tampoco estuvo implicado en nada, por lo que presumen que el maleante lo haya confundido con otra persona.

Esposa del mecánico revela que era extorsionado

“Hace cinco meses un venezolano lo abordó y le exigió pagar (cupo para poder trabajar tranquilo)”. Con esas palabras, Jenifer Seminario, conviviente de Angello Manuel Purisaca Chapoñán (29), reveló a la prensa el trasfondo de amenazas que pesaban sobre el joven mecánico asesinado la noche del miércoles, en el distrito de José Leonardo Ortiz.

El ataque deja en la orfandad a una niña de apenas 5 años.La familia de Purisaca exige a las autoridades la inmediata captura de los responsables y que no quede impune este crimen. La Policía investiga el caso como un posible hecho vinculado a la extorsión.

