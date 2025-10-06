En distintos operativos, en la ciudad de Chiclayo, la Policía Nacional de Lambayeque retuvo a tres presuntos delincuentes adolescentes acusados de perpetrar el delito contra el patrimonio en sus diferentes modalidades.

Robaban en moto

Una de las intervenciones se registró a las 2:40 de la mañana de ayer, cuando los agentes de la comisaría de Campodónico, fueron alertados que, unos hampones a bordo de vehículos motorizados realizaban asaltos y robos a manos armada, a ciudadanos a quienes los despojaban de sus motos y otras pertenencias.

Los detectives de inmediato se trasladaron hasta la avenida Agricultura, donde efectivamente se percataron de unos individuos, quienes al notar la presencia policial emprendieron veloz fuga, siendo perseguidos de manera rápida.

Los uniformados atraparon solo a uno de los sospechosos, siendo identificado con las iniciales D.J.C.T., de 13 años de edad, conocido en el mundo del hampa con el alias de “Tilín” e integrante de la banda criminal “Los Tilines”, sindicado de haber participado en un atraco a unos jóvenes en el Paseo Las Musas. Sucedió un día antes, donde los despojaron de sus billeteras, teléfonos celulares y otros objetos, así como de su motocicleta.

En poder del menor encontraron una réplica de pistola y la moto robada a uno de los agraviados en Las Musas. También se incautó otra motocicleta que su cómplice dejó abandonada.

Delincuentes en José Leonardo Ortiz

En otro operativo, los efectivos PNP de la dependencia policial de Atusparia capturaron a Paúl Babel Correa Avellaneda (18) y retuvieron a Edinson Smith A.C. (17), implicado en asaltos y robos en el distrito de José Leonardo Ortiz.

Los investigadores dieron a conocer que tuvieron conocimiento que, dos facinerosos hacían de las suyas con los transeúntes, a quienes después de atacar a golpes y amenazar de muerte con un arma de fuego les arrebataban sus cosas.

Es así que al lograr ubicar a los maleantes, estos escaparon a toda velocidad, iniciándose una tenaz persecución. Después de varios minutos cayeron en manos de la autoridad policial.

Estaban en una mototaxi sin placa de rodaje, además tenían también una réplica de pistola con la cual cometían sus asaltos y un equipo móvil registrado como robado.

Los condujeron hasta las delegaciones, para continuar con las respectivas diligencias de acuerdo a ley, luego serían trasladados a la Unidad de Flagrancia delictiva.