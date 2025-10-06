Dos personas acudieron hasta el área de Robos de la División de Investigación Criminal (Divincri), en la ciudad de Chiclayo (región Lambayeque), para denunciar que fueron víctimas del delito contra el patrimonio en la modalidad de hurto agravado.

Ingresan a vivienda

Uno de los agraviados fue Vidal Muñoz Bravo, quien aseguró que tenía ahorrado S/47,780 en el interior de su vivienda, ubicada la cuadra 4 de la calle Húsares de Junín del pueblo joven Garcés, en el distrito de José Leonardo Ortiz; sin embargo, desconocidos ingresaron y solo se llevaron S/21,000.

La Policía informó que el agraviado desconoce con exactitud la fecha y hora de la sustracción del dinero que con tanto esfuerzo guardaba. Asimismo, recién el último viernes se acercó a denunciar los hecho, debido a que se encontraba muy delicado de salud.

Los detectives con apoyo de sus pares del área de Criminalística realizaron la inspección criminal como el recojo de huellas que dejó él o los facinerosos, luego los respectivos exámenes lo derivaron a la Fiscalía de turno, para las acciones de su competencia funcional.

Atentando y robo en vehículo

Por otro lado, también se hizo presente en la Divincri, Fernando Matos Saldaña, de 28 años de edad, para dar a conocer que, a las 7:20 de la noche, unos malandros destrozaron la luna posterior de su vehículo, para luego sustraer una mochila en cuyo interior tenía S/10,000 en efectivo.

Además, hurtaron una laptop valorizada en S/6,000. Los efectivos PNP procedieron con la visualización de algunas cámaras de seguridad, para poder identificar a los rateros.

Movimiento en cuentas bancarias

De igual forma, Julio Misael Torres Samamé (48), denunció que, tras acudir a una reunión de amigos en la urbanización San Juan en Chiclayo, perdió su teléfono celular. Luego al llamar a su número, un individuo le indicó que había encontrado el equipo, para ello debía darle una recompensa, para poder devolvérselo.

Inmediatamente aceptó con la seguridad de que recuperaría su equipo móvil, sin embargo, el lugar donde pactaron verse, el sujeto nunca llegó. Mientras tanto, el agraviado no bloqueaba su dispositivo. Al día siguiente recibe una llamada del Banco de La Nación, donde le informaban que habían realizado dos operaciones inusuales de cuenta por el monto de S/25,763.12.

Lo mismo hicieron de su cuenta del BCP, donde realizaron operaciones por S/40,000. Recién procedió a bloquear su celular y se dirigió hasta las entidades bancarias, para denunciar las operaciones no reconocidas por parte de delincuentes que hicieron de las suyas.