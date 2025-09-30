El Poder Judicial de Lambayeque ordenó 9 meses de prisión preventiva contra un sujeto acusado de violar sexualmente a una adolescente en el interior de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), en la ciudad de Chiclayo.

Medida coercitiva

La audiencia se realizó ayer en la mañana, cuando la fiscal Karen Padilla Tenorio, de la Segunda Fiscalía Provincia Penal Corporativa de Chiclayo, sustentó los suficientes elementos de convicción que acusaban al presunto violador Anderson Smith Santamaría Bances (18), quien tuvo como abogado defensor al exfiscal Juan Manuel Carrasco Millones.

Sujeto abusó de menor de edad

Tal como el diario Correo informó en su edición anterior, el maleante interceptó a la menor E.P.N.S. (17), en el ascensor del la mencionada casa de estudios. Luego, en el noveno piso, después de entablar una conversación e incluso tomarse una fotografía, este la sujetó de su brazo izquierdo y la condujo a la fuerza hacia los baños para personas con discapacidad, colocó llave y,posteriormente, cometió el delito.

Luego la víctima bajó a pedir ayuda encontrándose con otra joven universitaria, a quien le contó lo que le había sucedido. Después acudió al tópico de la UTP, donde le brindaron los primeros auxilios.

Junto a su madre que estaba cerca se dirigieron a la dependencia policial del Norte, para denunciar el vil acto. Los investigadores hallaron al presunto violador, lo enmarrocaron y llevaron a la comisaría.