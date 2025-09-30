Un sujeto fue denunciado por ultrajar sexualmente de una menor de edad. Se trata de Jeffrey Vargas Jiménez, de 32 años de edad, quien fue capturado por los agentes de la comisaría de Campodónico cuando se encontraba en la intersección de la avenida Luis Gonzáles con la calle Arica, en Chiclayo, en la región Lambayeque.

Execrable hecho

De acuerdo al acta policial, esta medida se registró luego que J.E.V.J. (39), en la mañana del último domingo, acudiera hasta la comisaría para denunciar que una menor había sido ultrajada sexualmente por el mencionado sujeto.

La víctima contó a la mujer que Vargas Jiménez la había violentado sexualmente y lo hacía en reiteradas oportunidades cuando le realizaba tocamientos indebidos.

El hombre fue conducido hasta la dependencia policial, donde permanece detenido mientras continúan las diligencias por el delito contra la libertad sexual en la modalidad de violación sexual. Además, el examen médico legal practicado a la escolar arrojó positivo para defloración reciente.

Un representante del Ministerio Público decidirá la situación legal del presunto violador.