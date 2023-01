Extrema crueldad. Desalmados delincuentes asesinaron a balazos a un joven con habilidades diferentes en la puerta de su vivienda, por oponerse al robo de su celular, en Chiclayo.

Los hechos ocurrieron el lunes a las 11:25 de la noche, cuando Cristian David Chiclayo Delgado (19) se encontraba en un parque frente a su domicilio, ubicado en el pueblo joven Ciudadela, en el distrito de Chiclayo.





PÉRDIDA

De acuerdo a lo observado en cámaras de seguridad, en ese momento se acercó una mototaxi, la víctima guarda su celular en un bolsillo de su pantalón y empieza a correr hacia su casa.

Entonces, dos hampones descienden del vehículo menor e intentan alcanzarlo; pero al ver que logra escapar, le disparan en la espalda y rápidamente huyen.

María Isabel Delgado Díaz, madre del agraviado, se encontraba en ese momento en la sala de su casa y pudo observar lo ocurrido.

“Ya eran las 11 de la noche y yo le decía a mi hijo que ya entrara. Ya mamá, ya voy, me dijo. Luego él viene corriendo y se tira a la puerta de mi casa y ahí es donde lo balean. Han sido dos personas que huyeron en una mototaxi roja”, dijo entre lágrimas.

Asimismo, pidió a la Policía que investigue y capture a los responsables, pues le han quitado a la única persona que la acompañaba.

“Mi hijo trabajaba recolectando chatarra y en carpintería, era mi única compañía, pues soy viuda, tengo 61 años, me quedo sola, quién me va a devolver a mi hijo”, señaló.

Por último pidió apoyo a la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo, pues no cuenta con los recursos económicos para sepultar a su hijo. “He ido a preguntar y un nicho está carísimo, más de 5,000 soles, no sé a dónde lo voy a enterrar”, manifestó.

PEDIDO

Por su parte, Rosa Chiclayo Delgado, explicó que su hermano padecía de meningitis cerebral desde que tuvo convulsiones cuando era un bebé.

“En la cámara se observa que el que le dispara es un chatito gordito que está encapuchado. Creo que mi hermano lo ha reconocido, porque cuando lo hemos llevado al hospital, entre su dolor decía: lo voy a matar a ese señor y pedía su celular porque hoy (ayer) tenía que ir a trabajar”, refirió.

Del mismo modo, Mercedes Chiclayo señaló que su hermano llegó con vida al hospital Las Mercedes pero no lo quisieron atender por falta de camillas.