A pesar de la crecida del río La Leche, padres de familia del distrito de Pítipo, en la provincia de Ferreñafe, siguen usando un puente artesanal para trasladar a sus hijos al colegio, poniendo en riesgo sus vidas.

De manera temeraria y frente a la indolencia de las autoridades de turno, decenas de escolares cruzan la estructura construida con palos por los propios moradores.

Problemática latente

Con la finalidad de sensibilizar al gobierno, los vecinos del sector Tres Puentes de Batangrande compartieron videos donde se observa a los niños cruzando el puente, mientras un hombre sostiene una viga para reforzar el paso de los menores.

“Reconocemos y valoramos el trabajo de los pobladores que, con unión y dedicación, han construido este puente artesanal para facilitar el paso diario de la comunidad, pero en época de crecida del caudal, es fundamental tomar todas las precauciones necesarias. El río puede volverse impredecible y poner en riesgo la vida de quienes intentan cruzarlo”, opinó el medio digital Notivisión Sicán.

Estas imágenes contundentes generaron reacciones de los cibernautas. “Dios mío, cómo se atreven a cruzar los niños ese puente, está peligroso, se puede caer con la fuerza del agua del río”, comentó María Esther Rivas Duque.

Afortunadamente, el daño ocurrió cuando los padres de familia y colegiales ya habían cruzado. Al día siguiente, descubrieron que el caudal del río había destruido la escalera del puente, por lo que los padres de familia tuvieron que colocar una metálica.

“Este es el tercer puentecito artesanal que se ha construido por parte de un grupo de padres de familia y personas que se han ido incluyendo para hacer realidad esta pequeña obra artesanal. De aquí, para allá, tiene 40 metros, pero solo resiste mínimo 20 a 25 metros de agua, si viene más ya no resiste”, declaró un poblador a RPP.

Es por ello que piden al gobierno un puente definitivo.