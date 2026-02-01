Dos adolescentes de 15 y 18 años fueron intervenidos por la Policía Nacional en el distrito de Pueblo Nuevo, provincia de Ferreñafe en Lambayeque, tras ser denunciados por lanzar agua desde una mototaxi a transeúntes durante celebraciones carnavaleras. Los jóvenes mojaron a varias mujeres, dañando sus celulares y pertenencias personales, lo que generó quejas inmediatas de los vecinos.

Tras recibir el reporte ciudadano, los efectivos policiales ubicaron a los involucrados con dos baldes de agua en el vehículo menor. En presencia de los moradores, los agentes decidieron aplicar una medida pedagógica: obligarlos a bañarse en plena vía pública como forma de reparación por alterar la tranquilidad vecinal.

Algunos videos grabados por testigos muestran a los policías reprimiendo verbalmente a los jóvenes mientras les ordenan mojarse completamente. “Por qué mojan a las personas”, se escucha claramente en las imágenes que circulan entre los pobladores de la zona.

Jóvenes aceptan la sanción

Los adolescentes cumplieron con la medida impuesta por la autoridad y manifestaron arrepentimiento por su conducta frente a los vecinos presentes. La acción policial buscaba generar conciencia sobre el respeto a los derechos de los peatones y evitar bromas que afecten bienes ajenos.

El incidente resalta las dinámicas de control ciudadano que aplican algunos efectivos durante las festividades carnavaleras, cuando se incrementan este tipo de bromas con agua que terminan generando conflictos vecinales.