El proceso de admisión de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, en la región Lambayeque, registró incidentes este domingo tras detectarse un intento de fraude académico durante la evaluación. El personal de seguridad identificó este domingo a un grupo de postulantes que portaban dispositivos de comunicación ocultos, lo que llevó a suspender temporalmente el inicio del examen.

La intervención permitió ubicar a 19 aspirantes que habrían intentado obtener respuestas de manera irregular. Esta situación obligó a retrasar la prueba por más de una hora mientras se realizaban verificaciones adicionales a todos los participantes.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | Este domingo se realizó el examen de admisión en la Universidad Pedro Ruiz Gallo en Lambayeque. Personal de seguridad de la casa de estudios logró identificar a 19 postulantes que trataron de utilizar sistemas de comunicación, lo que llevó a las… pic.twitter.com/HnciOFXDI0 — Exitosa Noticias (@exitosape) April 19, 2026

Postulantes intervenidos

Según el reporte de Exitosa, entre los involucrados se encontraban 10 menores de edad, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las diligencias. Los demás intervenidos fueron identificados como Kensiein Díaz Ydrogo, Nilton Bernilla Mendoza, Denis Bernilla Mendoza y Useli Delgado Bocanegra, entre otros.

De acuerdo con los reportes, al menos 13 de los postulantes portaban auriculares diminutos ocultos en los oídos. Además se detectaron transmisores escondidos en distintas partes del cuerpo mientras se dirigían a rendir la evaluación.

Ante lo ocurrido, las autoridades universitarias dispusieron una revisión exhaustiva de todos los postulantes que ya se encontraban dentro del recinto. Esta medida tuvo como objetivo asegurar la transparencia del proceso de admisión.

Durante estas verificaciones adicionales, se detectó a otros cinco postulantes en situaciones similares. Asimismo, se identificaron casos de suplantación de identidad, lo que constituye un presunto delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad genérica.

La mayoría de los aspirantes intervenidos buscaba acceder a la carrera de Medicina Humana, considerada una de las más demandadas. En total, diez de ellos postulaban a esta especialidad.

Otros aspirantes estaban inscritos en las carreras de Enfermería y Comercio Exterior. Estos casos reflejan el nivel de competencia que existe en los procesos de admisión para programas académicos con alta demanda.

Las autoridades de la universidad adoptaron acciones para evitar que situaciones similares se repitan. Entre ellas se incluyó el refuerzo de los controles de ingreso y supervisión durante el desarrollo de la evaluación.

El incidente evidenció la necesidad de implementar mecanismos más estrictos en este tipo de procesos. Las investigaciones continúan para determinar las responsabilidades correspondientes en cada caso.