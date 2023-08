Los familiares de una menor fallecida, durante un accidente de tránsito en Olmos, exigieron justicia en los exteriores de la comisaría del mencionado distrito.

Esto debido a que una magistrada a cargo del caso ordenó libertad para el conductor implicado en la tragedia que acabó con la vida de la niña, de iniciales J.S.T.M, y dejó gravemente heridos a sus tres hermanitos de 10, 14 y 3 años de edad.

Tal como informó Correo, los hechos ocurrieron el miércoles pasado cuando el chofer, Roger Purizaca Mío, impactó su vehículo con la mototaxi en la que iban los menores; pese a que no contaba con licencia de conducir.

Pobladores del distrito auxiliaron y trasladaron a los menores al centro de salud de Olmos, en donde otra vez se puso en evidencia la triste realidad de ese establecimiento del Ministerio de Salud (Minsa), pues no contaba con los implementos necesarios para la atención de emergencia de este tipo.

Luego del triste panorama, los moradores incendiaron el vehículo del presunto responsable del accidente en señal de protesta.

Asimismo, el sábado también alzaron la voz para exigir que el hecho no quede impune; puesto que Purizaca Mío fue puesto en libertad a pocos días de su detención. “Pido que destituyan a la jueza y al mayor de esta comisaría porque ya es mucha injusticia en este distrito”, dijo el padre de la menor fallecida.

Agregó que el sindicado olía a alcohol durante su intervención; sin embargo, aún no se habrían emitido los resultados del dosaje etílico. “Un comisario me dijo que sí huele a alcohol. No hay justicia y no puedo con este dolor que llevo. Mi hija quería ser policía y le quitaron su sueño”, sostuvo.

Dicha protesta fue grabada por un medio local. En ella se escucha el sonido de perdigones; que habrían sido lanzados por los agentes del orden ante los reclamos.

