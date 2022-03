Choferes del transporte público de Chiclayo piden una tregua para terminar de formalizarse, según lo que establece la normativa del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Y aunque ello suene a una estrategia más para seguir sacando la vuelta a la ley, hay quien asegura que la medida sería idónea, en razón a la difícil situación económica.

“En el gremio de taxistas, la mayoría son informales que no han querido regularizar su situación, debido a motivos económicos. Hoy, no hay suficientes fuente de trabajo y el incremento de combustible perjudica seriamente”, sostuvo el presidente de la Coordinadora Regional del Transporte Público de Lambayeque, Wilson Míñope Carbajal.

El dirigente pidió que la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) haga el esfuerzo para ejecutar un proceso de formalización extraordinario, ya que solo se necesita de “voluntad política”.

Cabe señalar que en el año 2013, parte de las unidades -que no cumplían los requisitos lograron formalizarse por un periodo de 5 años gracias a una ordenanza municipal-, pero ese plazo ya venció. Aunque hay un trámite de renovación en la Gerencia de Desarrollo Vial y Transportes, no todos los conductores han logrado concluir ese procedimiento con éxito.

conflicto. Días atrás un grupo de choferes protestó contra la fiscalización de los Inspectores del área de Transporte Público del municipio. Míñope aseguró que estos operativos afectan a formales e informales.

“No se respetan los acuerdos alcanzados con las empresas. Los inspectores, la mayoría son nuevos, desconocen el procedimiento de intervención. Pese a que hay un expediente de habilitación, este no es reconocido y se llevan las unidades al depósito”, agregó.

A raíz del presente conflicto, ayer estuvo programada una reunión entre el gerente de Desarrollo Vial, Marco Mirando Revollar, y los dirigentes de taxis y mototaxis, pero el encuentro no se concretó porque Miranda no acudió.

El pliego de reclamo de los choferes también advierte que en la Gerencia de Desarrollo Vial hay expedientes que tienen 3 años o más y siguen sin resolverse; incluso hay expedientes que han sido declarados como extraviados. En la oficina, los trabajadores explican que tal desorden fue causado por gestiones pasadas, que cargan con la mancha de la corrupción.

El último enfrentamiento con los inspectores se agudizó porque los conductores se resistieron a que sus vehículos terminen en el Depósito Municipal.

Según indicaron los transportistas, en el Depósito aparecen las multa de años anteriores (2014 y 2015, principalmente), impuestas a los vehículos, pero que no fueron notificadas. Aunque la MPCh otorga el fraccionamiento, para los choferes es imposible pagar la papeleta y deudas que superan los S/ 5 mil o S/ 7 mil.

Es la ley. La subgerente de Transportes de la MPCh, Melissa Campos Díaz, enfatizó que la fiscalización continuará en marcha para sancionar a quienes no cumplen las normas del servicio de transporte público.

El Decreto Supremo N° 058 del MTC establece que los vehículos del transporte público deben contar con un peso de 1000 kilogramos y una cilindrada de 1,250 cm3.

Por ello, las autorizaciones que actualmente da la comuna favorecen a quienes sí cumplen este requisito.