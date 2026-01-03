Alrededor de 400 empleados del Hospital Belén de Lambayeque no habrían recibido, hasta el momento, sus aguinaldos del mes de diciembre, según lo que informaron algunos trabajadores que se comunicaron con este diario.

Quienes pidieron mantener sus identidades en reserva, para evitar represalias, señalaron que los depósitos debieron efectuarse, a más tardar, el 18 de diciembre. Ayer, cerca de las 11:00 a. m., el pago seguía sin hacerse efectivo.

Perjudicados

En tanto, el trabajador del Hospital Belén, Víctor Chero Zeña, informó que también está pendiente el pago de las 12 guardias del mes de diciembre. Detalló que por esta demora son 300 empleados afectados, entre médicos, enfermeras y personal de servicio.

“No sé qué pasará con los dirigentes del Sindicato y del Cuerpo Médico, se quedan callados frente a este incumplimiento del cronograma de pagos”, afirmó. Agregó que dicho problema ha sido una constante este año, pese a que el nosocomio de la provincia de Lambayeque es unidad ejecutora.

“Los centros periféricos y demás hospitales ya pagaron a su personal. Ojalá no hayan represalias en mi contra, porque estoy denunciando públicamente el abuso de estos malos funcionarios. Además, parece que estos señores continuarán en sus cargos el otro año”, manifestó.

Para quienes laboran en la institución, el incumplimiento no es comprensible, pues durante el 2025 el “Belén” ha sacado adelante dos concursos para contratar a nuevos empleados. Durante el ejercicio fiscal del año pasado, solo S/ 45 millones 585 mil 089 fueron asignados por el Ministerio de Economía, para que el hospital ejecute las actividades programadas por las distintas áreas de atención a la salud y de labor administrativa.

Al cierre de diciembre, ha utilizado el 96.9 % de ese presupuesto.