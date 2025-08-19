El distrito de Pimentel, conocido por sus playas, estaría siendo utilizado como plaza de explotación sexual de la organización trasnacional “Hijos de Dios”, facción del grupo “El Tren de Aragua”, según la investigación fiscal n.° 50-2025, a cargo de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada del Distrito Fiscal de Lambayeque. La pesquisa guarda relación con la carpeta fiscal N° 15-2023 de Lima.

Según información policial a la que accedió Correo, las víctimas, en su mayoría mujeres venezolanas y colombianas, son movilizadas por hoteles y discotecas situadas en la carretera Chiclayo–Pimentel, donde son obligadas a trabajar como prostitutas bajo amenaza de agresiones físicas, torturas y multas.

En ese sentido, los detectives de la División de Investigación Criminal (Divincri) hacen el levantamiento de evidencia en hoteles, discotecas y bares de la carretera hacia Pimentel, que funcionan como puntos estratégicos de explotación sexual, y afectando la seguridad y la percepción turística de la zona.

La data policial coincide con la investigación de la fiscal de crimen organizado de Lambayeque, Cinthya Gastulo Muro, quien solicitó prisión preventiva de 30 meses para Aníbal Sanoja Gonzales y Luis Prado Muñoz, acusados de los delitos de trata de personas agravada por organización criminal y explotación sexual, dentro del caso 50-2025.

Es así que, tanto la Policía y la Fiscalía sostienen que Los Hijos de Dios tienen como “plazas regionales” a Pimentel y Chiclayo, es decir, lugares donde las víctimas son obligadas a ejercer el meretricio. En el caso de Chiclayo, el Parque Las Fuentes fue identificado como epicentro laboral de las agraviadas.

Fuentes policiales señalan que la actividad en Pimentel afecta no solo a turistas y locales, sino que pone en riesgo a universitarios de la zona.