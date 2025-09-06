La División de Investigación Criminal (Divincri) de Chiclayo ha abierto una investigación contra dos presuntos proxenetas, conocidos como “Diego” y “Rolo”, a quienes se acusa de movilizar a jóvenes y, presuntamente, también a menores de edad para ser explotadas sexualmente en hoteles del distrito de José Leonardo Ortiz.

Según fuentes policiales, los sospechosos emplearían vehículos antiguos —entre ellos, un Toyota Corolla blanco de los años 90 y un taxi amarillo que lleva el logo de la Municipalidad de Chiclayo— para trasladar a las víctimas. Estas habrían sido captadas mediante engaños, como falsas ofertas de sesiones fotográficas, y posteriormente inducidas a la prostitución aprovechando su precariedad económica en sus familias.

Los investigadores sostienen que los servicios sexuales son ofrecidos a través de páginas de internet, con tarifas que oscilan entre 200 y 350 soles. En los casos que involucran a menores de edad, el precio sería más elevado, lo que agrava la dimensión del presunto delito de explotación y trata de personas.

El caso tomó notoriedad tras el incidente ocurrido el último martes 2 de septiembre por la noche, cuando personal de Serenazgo de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz fue alertado sobre la presencia de un presunto proxeneta en la calle Corregidor. Según testigos, el hombre dejó a una joven en el hotel La Cascada y, tras agredir verbalmente a un vecino que lo increpó, abandonó la zona antes de que llegara la patrulla.

Este tipo de situaciones no sería aislado. De acuerdo con testimonios recogidos en la zona, prácticas similares se repetirían en hoteles cercanos al parque El Dorado, lo que revela la persistencia de redes de proxenetismo y la aparente falta de control en el distrito.

Pese a las reiteradas quejas de vecinos sobre el aumento de casos de explotación sexual en la zona, hasta el momento las acciones de fiscalización municipal han sido escasas, lo que genera críticas hacia las autoridades por su aparente falta de control y prevención frente a estas redes delictivas.

La investigación en curso por parte de la Divincri también señala que los sujetos mencionados al inicio de la nota, cambian constantemente de vehículos para evitar ser identificados.

