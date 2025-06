Penosa gestión. Cientos de personas con discapacidad fueron citados ayer a la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz con la promesa de recibir la donación de bastones y sillas de ruegas, pero se fueron con la manos vacías.

Por tercera vez consecutiva, el concejo leonardino desautorizó al alcalde Elber Requejo hacer entrega de los donativos, debido a que existe una investigación en curso por la presunta compra sobrevalorada de dichos equipos.

Durante el debate, los ciudadanos presentes en el Palacio Municipal, expresaron a gritos su enfado hacia el burgomaestre y los miembros del Concejo cuando estos sustentaron su voto en contra.

El regidor Jorge Moreno Quispe, miembro de la comisión investigadora, señaló que para corroborar la denuncia, solicitaron cotizaciones en diferentes tiendas ubicadas en la avenida Sáenz Peña de Chiclayo, concluyendo que sí se pagó sobrecostos.

“Descubrimos que las sillas de ruedas que la municipalidad compró a S/ 560 cada una, costaban 300, 320 a 370 soles. Los bastones de aluminio, sin marca, que la municipalidad había pagado S/ 118, costaban 40 soles. También se pagó S/ 105 por cada bastón tipo trípode, cuando su precio en el mercado oscila en 52 soles”, señaló.

Precisó que a pesar de estas evidencias y el notorio perjuicio económico al Estado, los funcionarios implicados aún siguen gozando de la confianza del alcalde Elber Requejo.

“Al hacer un cuadro comparativo arroja que, con los precios que paga la municipalidad, solamente atendemos a 84 necesitados, pero si comprábamos al precio real hubiésemos beneficiado a 159 personas de sectores vulnerables. Es un acto de corrupción”, dijo.

Es por ello que la mayoría de los regidores emitió su voto en contra. “Aprobar las donaciones podría vulnerar los artículos 372 y 373 del Código Penal al alterar o eliminar los medios probatorios y exponer a regidores a responsabilidades penales y administrativas”, dijo el concejal Arlan Coronel Toro.

Al término de la sesión, los ciudadanos con habilidades diferentes reclamaron al alcalde por no cumplir sus ofrecimientos. “Me inscribí para un bastón, me hacen venir y miren cómo me regreso”, “Hacen su sesión y nadie está de acuerdo, es maldad lo que nos hacen”, “Se han burlado de nosotros”, dijeron.

A su turno, el alcalde Elber Requejo lamentó la decisión del pleno del Concejo.

“Los regidores dicen que el caso está en carpeta fiscal, pero un proceso de investigación dura años y las sillas se pueden malograr. El Concejo no está siendo sensible. El informe de la comisión lo hemos hecho llegar a la Fiscalía y la Contraloría, está en investigación”, dijo.

VIDEO RECOMENDADO