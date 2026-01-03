Durante el 2025, los delincuentes hicieron de las suyas, incurriendo en el delito contra el patrimonio, en la modalidad de hurto y robo agravado de todo tipo de vehículos.

Según las estadísticas de producción de la Región Policial Lambayeque, desde enero hasta diciembre del año que quedó atrás, los hampones se apropiaron de manera ilícita de más de 1,300 unidades vehiculares, de las cuales los agentes del orden de diferentes lugares recuperaron 1,178 entre autos y camionetas, siendo el mayor número motocicletas y mototaxis.

Estadística

Fuentes policiales revelaron que una que otra moto hurtada utilizada por los bandidos para atracos fue incendiada por ciudadanos que querían tomar justicia por sus propias manos. Otros vehículos fueron quemados por los mismos facinerosos.

A diferencia del 2024, solo se ubicaron 1,022 vehículos.

Asimismo, como parte de los 62,671 operativos, los uniformados incautaron 220 armas de fuego. También recuperaron 4,709 teléfonos celulares robados, hurtados, sustraídos y perdidos, y decomisaron más de 368 kilos de droga, como marihuana, pasta básica de cocaína (PBC) y clorhidrato de cocaína.

De igual forma, capturaron a 14,410 presuntos rateros inmersos en diferentes delitos y se desarticuló a 1,017 bandas criminales, mayormente dedicadas al robo de motocicletas, cogoteo a transeúntes, extorsiones a empresarios y comerciantes, “robacasas” u otros.

También atraparon a 5,433 personas requisitoriadas, siendo en primer lugar los de omisión a la asistencia familiar, seguido de violación sexual. De la misma manera, se detuvo a 8,321 ciudadanos por conducir en estado de ebriedad.

Comisarías

En el balance de producción operativo en el periodo 2025, a diferencia del 2024, las comisarías de Tumán, Motupe, Cayaltí, Pósope Alto, Pucalá, Saltúr, Pampa Grande y Mocupe presentan cifras en rojo, cuyos indicadores son cifras negativas, pues obtuvieron menor producción.

Las dependencias policiales como Ferreñafe, La Victoria, Campodónico, Chongoyape, Santa Rosa, Ciudad Eten y Salas culminaron el 2025 casi a la par o igual que el 2024. No subieron ni lograron sobrepasar su producción.

En contraste, las sectoriales de Lambayeque, Monsefú, Pacora, Reque, Puerto Eten, Cayaltí, Zaña, Oyotún, Nueva Arica, Olmos, Pátapo y Calupe mantienen un desempeño mayoritariamente calificado como “Balance Positivo” en sus respectivos cuadros.

La Unidad de Servicios Especiales (USE), Unidad de Emergencia (UNEME) y Escuadrón Verde, aunque son unidades de apoyo y no una comisaría sectorial propiamente dicha, también reportan varios indicadores en negativos.

En las dependencias policiales que no obtuvieron casi ninguna intervención ni detenciones fueron Penachí, Incahuasi y Uyurpampa.