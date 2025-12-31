A tan solo dos días de dar la bienvenida al 2026, un anciano perdió la vida, dejando a sus seres queridos enlutados y sumidos en la más profunda tristeza, en la región Lambayeque.

Este lamentable suceso se registró ayer a las 3:30 p. m., cuando los moradores del sector El Toldo, en el distrito de Pomalca, se percataron de que, en el interior de una acequia con agua, yacía el cuerpo sin vida de un hombre, quien aparentemente se había ahogado.

Lamentable suceso

Según el acta policial, los pobladores dieron aviso de inmediato a la comisaría de la localidad. Los agentes del orden, que patrullaban cerca, se trasladaron hasta la intersección de la calle Manuel Iturregui con el jirón Cayetano Heredia, donde constataron la presencia de un hombre fallecido, que se encontraba en posición decúbito dorsal.

Con el apoyo de los vecinos, los uniformados procedieron a rescatar el cuerpo para evitar que el agua lo arrastrara y desapareciera.

La víctima fue identificada como Arturo Rubio Rivera, de 93 años, quien, desafortunadamente, aparentemente cayó al canal de riego y no recibió la ayuda necesaria para ser auxiliado, lo que provocó esta trágica pérdida.

El caso fue comunicado a un representante del Ministerio Público, así como a médicos forenses del Instituto de Medicina Legal, quienes procedieron con el levantamiento del cadáver y su traslado a la morgue, donde se le realizará la necropsia correspondiente.

En el primer diagnóstico emitido por los profesionales, se determinó que la causa del deceso del adulto mayor fue asfixia mecánica por sumersión reciente.

Asimismo, se informó a los familiares sobre el fallecimiento de su padre, quien apenas había celebrado su cumpleaños el 2 de diciembre. Se informó que el anciano residía en la manzana 85, lote 31, del centro de Pomalca.