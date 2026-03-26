Sin solución. Documentos internos de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) señalan que la comuna no dispone de dinero para el pago del justiprecio e indemnizaciones por las tiendas del mercado Modelo, lo que es un paso primordial para concretar la expropiación de 37 tiendas, con miras a una reconstrucción de este antiguo centro de abasto.

A través del oficio múltiple N°000046-2026-MPCH, el gerente de Secretaría General, Lenin Guerrero Saavedra, indicó lo siguiente: “Se da cuenta respecto a la no existencia de disponibilidad financiera ni presupuestal para el pago de las indemnizaciones justipreciadas y presupuesto para la ejecución de la obra Nuevo y Moderno Mercado Modelo de Chiclayo”.

Esta conclusión se fundamenta en los informes N°000717-2025-MPCH/GAJ, N°002272-2025-MPCH/GAF y N°003982-2025-MPCH/GPPM, que emitieron los especialistas de Asesoría Jurídica, Finanzas y Planeamiento, Presupuesto y Modernización sobre el problema. Las conclusiones también cuentan con el respaldo de la Subgerencia de Tesorería y Finanzas.

Asimismo, se descarta que la falta de presupuesto conlleve controversias o efectos legales.

El regidor Orlando Puell Varas indicó que este resultado afecta a cientos de familias de la ciudad, ya que deberán seguir esperando para contar con un recinto adecuado y seguro donde realizar sus compras. “Creo que antes de finalizar el 2025, se advertía un alto en las gestiones, pese a que se efectuaron coordinaciones con el ministerio de Vivienda sobre la tasación”, anotó.

El 29 de agosto del año pasado, la propia MPCh comunicó que el proceso de expropiación estaba avanzando, pues un equipo de la Dirección de Tasaciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) recabó información.