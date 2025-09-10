Por aparentemente una grave negligencia de sus padres, un menor de edad dejó de existir tras padecer de fuertes dolores y no ser llevado a tiempo a un hospital.

Este lamentable suceso se registró cerca de la medianoche del último lunes, cuando el pequeño de iniciales J.M.P.F. (6) fue trasladado de emergencia hasta el centro de salud de Monsefú, pero desafortunadamente ya no presentaba signos vitales.

De acuerdo a la información policial, el médico de turno que lo recibió señaló que el niño presentaba el vientre distendido, cianótico, lo que significa que tenía una afección en la que el abdomen se sentía lleno y apretado, pues lucía hinchado.

Asimismo, ya no tenía signos vitales, es por ello que solicitaron la presencia del personal policial de la comisaría de Monsefú.

Los agentes del orden de inmediato se dirigieron hasta el puesto médico, donde al entrevistarse con la madre de la víctima, les indicó que desde el sábado 6 de septiembre del presente año, su hijo padecía de terribles dolores abdominales.

Además estaba con diarrea, debido a que iba al baño a cada instante.

Sin embargo, lejos de llevarlo rápidamente a un nosocomio para que puedan hidratarlo por las diarreas, decidieron tratarlo de manera casera en su vivienda en el distrito de Monsefú, dándole algunas bebidas calientes u otro medicamento para calmar el dolor.

Desafortunadamente, dos días después, su criatura que con tanto amor lo trajeron al mundo ya no reaccionaba al momento de despertarlo para tomar sus remedios caseros.

Es por ese motivo que recién lo condujeron al centro de salud, pero ya era demasiado tarde.

El caso fue informado a un representante del Ministerio Público, para que ordene el levantamiento del cadáver.

Todo indica que el menor tuvo una obstrucción intestinal que al no ser tratado a tiempo pereció con el fuerte dolor.

VIDEO RECOMENDADO