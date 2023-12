El obispo de Chiclayo, Guillermo Cornejo Monsón, afirmó haber solicitado al sacerdote Eleuterio Vásquez dejar de celebrar misas por respeto a quienes lo denunciaron por cometer abusos sexuales.

Aunque declaró que no hay un plazo, pues la Iglesia Católica indaga con calma para cotejar las versiones de cada una de las partes involucradas, también agregó que la Iglesia “está con las víctimas”.

“Yo le sugerí, hay una carta incluso, para que ya no celebre. He conversado con él, que no lo haga en respeto a estas personas que se encuentran en estas dificultades.”

Asimismo, declaró, citando sus propias expresiones, que está acompañando al sacerdote denunciado, porque son pastores de todos .

De otro lado, informó que Vásquez reside hace más de un año en la provincia de Santa Cruz (Cajamarca), donde está a la espera del resultado de su proceso.

Sacerdote acusado reconoce los hechos

Algo muy importante de las declaraciones que ofreció Cornejo, es cuando responde que el cura Eleuterio Vásquez, conocido en Lambayeque como padre “Lute”, ha admitido los hechos por los cuales es denunciado, y que se encuentra muy sereno y tranquilo a la espera de una decisión.

Es preciso señalar que una de las denunciantes contó que las agresiones ocurrieron cuando era una menor de edad.

Es preciso resaltar que la Iglesia está investigando, pero es conocida por el hermetismo con que maneja estos casos.

Otro punto dado a conocer por el obispo es que la Iglesia no iniciará ninguna acción contra el segundo sacerdote acusado, es decir Ricardo Yesquén, porque es de avanzada edad y continúa muy enfermo.

Al parecer, debido a su condición de salud, no habría dado ninguna respuesta (escrito o verbal) sobre las denuncias en su contra.

Vásquez fuer derivado a la jurisdicción de Santa Cruz mientras sigue la indagación. Le solicitaron que no realice más misas.

Agraviada señala que “es un avance”

Correo se comunicó con una de las jóvenes para comentar la información que dio monseñor, y esta resaltó el que Vásquez haya admitido las agresiones, pues se trata de un avance. “Él mencionó con sus palabras que este sacerdote ha aceptado y confirmado, que es cierto de lo que se le acusa, es un avance”, expresó.

También dijo que continuará informando a través de sus redes sociales, el curso que tomarán las investigaciones hasta que salga una conclusión definitiva.

Este diario conoció que ayer en la diligencia ante la vicaría judicial en la Diócesis de Chiclayo, los responsables solicitaron a las dos denunciantes firmar un juramento para no divulgar las preguntas que les iban a realizar.

Una de ellas no aceptó. Esta diligencia tuvo como finalidad registrar las declaraciones de las denunciantes. La tercera agraviada no acudió, pues comunicó previamente a la Iglesia que reside en otra ciudad, donde trabaja y cuida a sus hijos.

En julio de este año, el Vaticano envió al Perú a una comisión especial para indagar denuncias de abuso sexual.

Padre “Lute” sirvió en Ciudad Eten

El padre “Lute” se hizo muy conocido por las actividades que impulsó desde la Parroquia Santa María Magdalena del distrito de Ciudad Eten (Chiclayo) y las actividades que promovió con la comunidad y que estaban enmarcadas en las celebraciones por el Divino Niño del Milagro.

