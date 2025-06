Lo que debía ser una intervención de cinco meses para renovar pistas y veredas en uno de los distritos más emblemáticos de la región Lambayeque permanece hoy en suspenso, detenido por observaciones técnicas no resueltas. Mientras la municipalidad defiende la ejecución del proyecto, la población denuncia abandono, pérdidas económicas y un riesgo creciente para la salud pública.

¿ABANDONO?. El proyecto, denominado “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana”, prevé la rehabilitación de las calles José Olaya (cuadras 3 y 4), San Martín (cuadras 5, 6 y 7) y Diego Ferré (cuadras 1 a 4) del distrito de Puerto Eten. La obra fue adjudicada al Consorcio Adonai por un monto de S/ 5.318.761,16, con un plazo de ejecución de cinco meses desde la firma del contrato, fechada el 12 de noviembre de 2024. Sin embargo, los trabajos empezaron a fines de abril, según dijeron los vecinos a este diario.

Hoy, el panorama en esas calles es desolador: veredas demolidas, pistas inacabadas, zanjas abiertas y redes sanitarias a la intemperie.

Pese al estado de abandono visible en el lugar, el alcalde de Puerto Eten, Luis Enrique Baca Castañeda, ha asegurado que la obra no está paralizada de forma definitiva. En un video publicado en su cuenta de Facebook, afirmó:

“El adelanto no se ha pagado porque no existe causa alguna. La ruta crítica se ha visto afectada. No hay paralización, es suspensión”.

Según explicó, la suspensión fue acordada entre la entidad ejecutora y el contratista, mientras se resuelven observaciones técnicas formuladas por el Consorcio Supervisor Diego Ferré. Aunque ya se ha aprobado el 10 % del adelanto directo, este no puede ser ejecutado ni utilizado para adquisición de materiales mientras persistan dichas observaciones.

Correo constató ayer que la situación ha generado alarma entre los vecinos, que conviven desde hace semanas con desagües abiertos y conexiones de agua potable a la vista. La Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (Epsel), responsable del saneamiento, informó que, según el estudio del ingeniero Manuel Ríos Rodríguez, las redes de desagüe de PVC se encuentran en buen estado.

Sin embargo, funcionarios del municipio advirtieron que las tuberías de agua potable son antiguas y requieren renovación, lo que ha motivado un proceso paralelo por parte de la municipalidad.

Desagües se desbordan en calle San Martín.

SIN CONDICIONES. El impacto sobre la vida cotidiana es profundo. Jorge Niquén, residente de la cuadra 3 de la calle Diego Ferré, vive con su hija con discapacidad y relata las dificultades extremas que enfrenta:

“No puedo sacar a mi hija fácilmente por estas condiciones”, lamentó. “Las zanjas están abiertas todo el día. Esto es un riesgo. Debe intervenir la Contraloría”, agregó.

Además, aseguró que su pequeño negocio familiar ha dejado de recibir clientes.

Otra vecina, comerciante, describe cómo ha tenido que apilar piedras una sobre otra para improvisar una rampa que le permita subir los cajones de mercadería hasta la entrada de su casa.

“Todos los días es una odisea. Nadie responde. Nos sentimos abandonados”, comentó con resignación.

En la zona del malecón, un restaurante ha visto reducir drásticamente sus ingresos. Su propietario calcula que ha dejado de facturar hasta 1.000 soles diarios por la falta de acceso y las molestias generadas por la obra suspendida.

Hay accidentes que sobrepasan la seguridad. Una vecina de más de 70 años sufrió una fractura en una pierna tras caer abruptamente en una de las zanjas.

Cabe indicar que el 21 de noviembre de 2024, se contrató a la empresa supervisora Diego Ferré, por S/ 291.231,81. Más adelante, el 27 de febrero de 2025, la municipalidad firmó un contrato de consultoría general para la gestión del proyecto con Pepe Purizaca Vigil, por S/ 65.112.

Turismo está afectado por falta de trabajos.

