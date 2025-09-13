En la cuerda floja. El actual presidente del Consejo Ejecutivo del Proyecto Especial Olmos – Tinajones (PEOT), Ranjiro Nakano Osores, tendrá que afrontar un juicio por un presunto hecho de corrupción, registrado en la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz (MDJLO).

Tras una larga audiencia, el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo- Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios dispuso que el caso ‘Festival del Oso Panda’ sea debatido en la fase de juicio oral.

La investigación de la Fiscalía Anticorrupción por una supuesta colusión compromete a Nakano, porque se desempeñó como asesor municipal en la gestión del exalcalde de José Leonardo Ortiz, Wilder Guevara Díaz, y, en ese contexto, intervino en la suscripción de un convenio entre la comuna y una empresa china, para la realización de una exhibición en plena Plaza Cívica.

De acuerdo a los indicios obtenidos por el fiscal anticorrupción, José Guevara Gilarmas, en las sesiones del concejo de JLO, el hoy funcionario del PEOT habría influenciado a favor del empresario chino, Yu Shi, promotor del Festival del Oso Panda, para que este sea exonerado de pagar tributos y desarrolle tal evento cultural, el mismo que no habría contado con la categorización por parte del Ministerio de Cultura. Además, durante las actividades, los vecinos se quejaron por el cobro de una entrada, pese a que el escenario era un sitio público.

Es preciso recordar que la Fiscalía también acusó al exalcalde, Wilder Guevara y a los exregidores: María Bustamante Díaz, Carter Garrido Campos, María Cabrera Díaz, Hilder Fernández Jara, Idslo Vizcarra Muñoz, Wilson Fernández Obregón, James Prado Ayala, Pamela Mairena Fox y Lucero Guevara de La Torre.

Cabe indicar que Nakano también fue gerente del Gobierno Regional de Lambayeque y asesor al inicio del mandato del exgobernador Anselmo Lozano.

