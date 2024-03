Les llegó la hora. El Poder Judicial ordenó la ubicación y captura a nivel nacional del exalcalde del distrito de San José y ex-gerente general de la Municipalidad Provincial de Lambayeque, Víctor Paiva Lenque.

BUSCADOS. La Sala Penal de Apelaciones Transitoria de Chiclayo confirmó la sentencia de 05 años de cárcel efectiva que, en primera instancia, el Juzgado Anticorrupción impuso al exalcalde y, a cuatro de sus funcionarios que lo acompañaron en el periodo edil 2011 – 2014.

Se trata de José Manuel Niquen García, ex jefe de la Unidad de Abastecimiento; Edwin José Aquino Vargas, ex jefe de la División de Desarrollo Urbano y Rural (Didur); y Germán Grimaldo Carrillo Rodríguez, experto independiente contratado para presidir el Comité de Selección.

Todos han sido sentenciados a 5 años de pena privativa de libertad efectiva en su ejecución, como autores del delito de colusión. Asimismo, Humberto Llontop Acosta, exjefe de Tesorería, condenado a 4 años de cárcel efectiva.

HECHOS. Los hechos ocurrieron en el año 2014, durante el proceso de selección de la obra “Ampliación y Mejoramiento Integral de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del distrito de San José”, por la suma de 31 millones 782 mil soles.

El alcalde aprobó el expediente de contratación de dicho proyecto a pesar que la comuna no contaba con la disponibilidad física del terreno para la construcción de un reservorio de 3000 m3, “lo cual no garantizaba la correcta ejecución de la obra”

Además, la Didur no empleó un formato de uso obligatorio para elaborar el “Resumen ejecutivo del estudio de posibilidades del mercado”.

Pese a ello, el alcalde continuó el proceso y designó al Comité Especial encargado de la Licitación Pública N° 001 – 2014), integrado por Carrillo, Niquen y Aquino.

Se comprobó que dichos acusados establecieron Requerimientos Técnicos Mínimos (RTM) “específicos, restrictivos y contrarios al objeto de contratación del proceso de selección”.

Lo que es peor, cuando se otorgó la buena pro al consorcio San José, este presentó después del plazo establecido los documentospara la firma del contrato, entre ellos la carta fianza N° 071 – 447 – 2014 por S/ 1 millón 200 mil, de la Caja de Ahorro y Crédito Señor de Luren, la cual resultó ser falsa.

Dicha entidad financiera informó que la referida carta (garantía de fiel cumplimiento) no fue emitida por su representada, no estaba registrada en su sistema. Asimismo, precisó que las empresas que conforman el consorcio San José no figuraban como clientes y no registraban pago por comisión de dicha operación.

Incluso, cuando el consorcio solicitó el pago de adelanto directo, el sentenciado Humberto Llontop no verificó la autenticidad de la carta fianza, pese a que el exgerente municipal, Óscar Fiestas Jacinto hizo la recomendación antes que se dé trámite.

LEE AQUÍ: Denuncian a gobernador regional y sus funcionarios por presunta corrupción

VIDEO RECOMENDADO