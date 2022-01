Un paciente que se encontraba grave de salud en el Hospital Referencia de Ferreñafe no pudo ser trasladado de emergencia a Chiclayo, debido a que las ambulancias de dicho nosocomio se encuentran sin combustible.

A través de un video difundido en las redes sociales, los médicos de guardia revelaron que el paciente y sus familiares subieron a la ambulancia para ser derivados al Hospital Regional, pero se dieron con la ingrata sorpresa que la unidad móvil se encontraba sin gasolina.

Visiblemente indignados, los galones denunciaron a través de las imágenes que las autoridades de la Gerencia Regional de Salud (Geresa) no han asignado el presupuesto necesario para mantener operativas las ambulancias ante cualquier emergencia.

“Los conductores han ido a la Gerencia Regional de Salud y les han dicho que no hay combustible. El paciente se va a morir acá, no se puede permitir ese tipo de cosas. Se deja constancia a través de este video, que no puede ser posible que un paciente se muera por inoperancia de autoridades de la Geresa”, señalaron.

En ese momento, los galenos se acercan al doctor de emergencia de apellido Ríos y le preguntan qué pueden hacer con el paciente, quien se encontraba grave con insuficiencia respiratoria, pero este no responde. Luego le preguntan a uno de los choferes, quien confirmó que en la Geresa les han dicho que “no hay petréleo”.